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Teknoloji Mehmetçiğin göklerdeki yeni gücü: Yerli MMT-76 helikopterlere entegre edildi
Teknoloji

Mehmetçiğin göklerdeki yeni gücü: Yerli MMT-76 helikopterlere entegre edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda MKE tarafından geliştirilen MMT-76, helikopter platformlarında kullanılabilmesi için gerçekleştirilen zorlu hava testlerinden yüzde 100 başarıyla geçti. 40 farklı NATO standardı testini de daha önce başarıyla tamamlayan yerli makineli tüfek, böylece hem piyade birliklerinde hem de hava platformlarında kullanılabilecek çok amaçlı bir silah sistemi haline geldi.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde MKE tarafından yerli ve millî imkanlarla geliştirilen Modern Makineli Tüfek (MMT-76), kara kalifikasyonunun ardından helikopter platformları için gerçekleştirilen zorlu hava testlerinden de yüzde 100 başarıyla çıktı. Silah, artık genel maksat helikopterlerinde "kapı silahı" olarak görev alabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sahadaki ateş gücünü artırmak amacıyla geliştirilen yerli savunma sistemlerine bir yenisi daha eklendi. MKE tarafından üretilen ve 2025 yılında kara kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlayan Modern Makineli Tüfek (MMT-76), hava platformlarına entegrasyon sürecinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı.

HELİKOPTERLERİN YENİ “KAPI SİLAHI” OLACAK

Daha önce 40 farklı NATO standardı testini başarıyla geçerek rüştünü ispat eden MMT-76; bu kez helikopter kullanımına yönelik özel testlere tabi tutuldu. Helikopter titreşim simülasyonu, güvenilirlik, dayanıklılık, düşük ve yüksek sıcaklık testlerinin yanı sıra hava-yer atış testlerinde üstün performans sergileyen yerli silah, genel maksat helikopterlerinde "kapı silahı" olarak kullanılmak üzere kalifiye edildi. Bu başarıyla birlikte MMT-76, hem piyade birlikleri hem de hava platformları tarafından kullanılabilen çok amaçlı bir sistem haline geldi.

YÜKSEK ATEŞ GÜCÜ, MİNİMUM AĞIRLIK

Mehmetçiğin zorlu çevre ve iklim şartlarındaki en büyük destekçisi olması hedeflenen MMT-76, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığıyla NATO standartlarındaki muadillerinden daha hafif bir yapıya sahip olan tüfek, 1000 metre etkili menzile sahip. Dakikada kesintisiz 750 fişek atım kapasitesi sunan silah, gaz piston hareketli ve döner başlı kilitleme mekanizması sayesinde en zorlu koşullarda bile tutukluk yapmadan çalışma kabiliyeti sergiliyor.

MÜHİMMATI DA YERLİ VE MİLLİ

Kullanıcı dostu ergonomik tasarımı ve altı kademeli ayarlanabilir (teleskobik) dipçiği ile operasyonel konfor sağlayan MMT-76'nın mühimmatı da yine MKE tesislerinde yerli imkânlarla üretiliyor. Seri üretim aşamasına hazır olan silah sisteminin, kısa süre içinde TSK envanterine girerek helikopter platformlarında ve piyade birliklerinde aktif görev alması bekleniyor.

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