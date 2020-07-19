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Aktüel

Mehmetçiğin dikkati üs bölgesine yönelik saldırıyı önledi

Çukurca kırsalında yapılan operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilen, diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanan iki roketatar tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-19 14:18:38 -
Mehmetçiğin dikkati üs bölgesine yönelik saldırıyı önledi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların dikkati sayesinde, terör örgütü PKK'nın, üs bölgelerine yönelik saldırısının önlendiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yapılan operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilen, diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanan iki roketatarın tespit edildiği belirtildi.

Komandoların dikkati sayesinde, terör örgütü PKK'nın, üs bölgelerine yönelik saldırısının önlendiği kaydedildi.

Öte yandan MSB'nin Twitter hesabından roketatarların görsellerine de yer verildi.

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