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Gündem Mehmetçiğe "işgalci" denilen FOX Haber'de şov
Gündem

Mehmetçiğe "işgalci" denilen FOX Haber'de şov

FETÖ'nün savunulduğu, Akdeniz’de hakkını müdafaa eden ülkemize 'sömürgeci' yakıştırmasının yapıldığı, kahraman Mehmetçik için "işgalci" ifadesinin kullanıldığı FOX TV'nin dün akşamki haber bülteni tam anlamıyla bir şova sahne oldu. FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli, döviz kurlarındaki hareketliliği fırsat bilip, kara propaganda yapmak için haber bülteninin süresini 1,5 saate kadar uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 13:36:00 -
Mehmetçiğe "işgalci" denilen FOX Haber'de şov

yeniakit.com.tr

Yayınladığı skandal programlarla adından sıkça söz ettiren Amerikan merkezli FOX TV'nin dün akşamki haber bülteni tam anlamıyla bir şova sahne oldu. Washington'dan ithal Fatih Portakal'ın mirasını devralan FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli, döviz kurlarındaki hareketliliği fırsat bilip, kara propaganda yapmak için haber bülteninin süresini 1,5 saate kadar uzattı. Olağanüstü bir durum olduğunu dile getiren Tepeli, "Kimse zarar hesabı yapmıyor gibi gözüküyor. Herkes olan bitenin bu uyuşturucu etkisine kapılmış gibi öyle bakıyor. Neyin ne olduğunu tam anlamıyor” ifadelerini kullanarak ekonomi haberleri vermeye devam etti.

Vatandaşlar tepki gösterdi

 

Vatandaşlar ise Ekrem İmamoğlu yönetimindeki metrobüs başta olmak üzere metro ve diğer toplu taşıma araçlarında yaşanan kalabalıktan bile AK Parti iktidarını sorumlu tutarak görülmemiş bir yandaşlığa imza atan FOX Haber'e tepki göstererek "FETÖ’nün yayın organlarına en konulduğunda 'Bugün medya için kapkara bir gün. Bugün özgür medya söylemlerinin bittiği bir gün' diye yas tutanlar, ne zamandan beri Türkiye'yi düşünür oldu? Akdeniz’de hakkını müdafaa eden ülkemize 'sömürgeci' yakıştırması yapanlar, askerimizin cephede açtığı Türk bayrağından rahatsızlık duyanlar, tüm bunlar yetmezmiş gibi, kahraman Mehmetçik’e 'işgalci' diyenler utanmadan bir de 'vatan elden gidiyor' edebiyatı yapıyorlar. Yazık" dedi.

 

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