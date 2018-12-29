Mehmet Umur kimdir nerelidir?

Mehmet Umur, AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı olacağı konuşulurken, Mehmet Umur’un kim olduğu merak edilmeye başlandı. Mehmet Umur, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti İstanbul 3. Bölgeden 24. Sıra milletvekili adayı oldu. TOBB Delegesi ve MÜSİAD üyesi de olan Mehmet Umur kimdir? Mehmet Umur nereli? Mehmet Umur kaç yaşında? Mehmet Umur hangi görevlerde bulundu? İşte Bakırköy AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Umur biyografisi

Mehmet Umur kimdir?

Mehmet Umur, 1965 yılında Kastamonu’da doğdu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra aile şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olarak iş hayatına başladı. Sanayici ve aynı zaman da kendi sektöründe İstanbul Sanayi Odasında Meclis Üyesi ve Öğütülmüş Tahıl Ürünleri Komite Başkanıdır. Kastamonu Sanayi ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kastamonu Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Kastamonuspor Yönetim Kurulu Üyesi, İSOV Mütevelli Heyeti Üyesi, TOBB Delegesi ve MÜSİAD üyesidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Mehmet Umur 24 Haziran 2018. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 3. Bölge Bölgesi, 24'nci sıradan milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.