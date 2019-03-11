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Mehmet Tosun seçim iletişim merkezini açtı

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum Merkez Seçim İletişim Merkezi açılışında vatandaşların sevgi seliyle karşılandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:16
Mehmet Tosun seçim iletişim merkezini açtı

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum Merkez Seçim İletişim Merkezi açılışında vatandaşların sevgi seliyle karşılandı.

 

Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde yoğun bir katılımla gerçekleşen Seçim İletişim Merkezi açılışına İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber, belediye meclis üyesi adayları, partililer, geçmiş dönem Bodrum Belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

 

Diğer mahallelerde açılışı yapılan Seçim İletişim Merkezlerinde olduğu gibi Bodrum merkez Seçim İletişim Merkezi açılışı da miting havasında geçti. Mehmet Tosun’un bölgeye gelmesinin ardından ise tam bir coşku yaşandı.

 

Mehmet Tosun; “Bodrum’da Değişim Şart”

 

İYİ Parti İlçe başkanı Nevzat Kanber’in açılış konuşmasının ardından vatandaşlara seslenen İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum için değişimin şart olduğunu belirttiği konuşmasında şunları söyledi;

 

“Değerli hemşehrilerim, artık büyükşehir yönetim modeliyle yönetiliyoruz. Aradan beş yıl geçti ve hizmet yapılamadığını gördük. Hatta aynı partinin belediye başkanlarının anlaşamadığı gördük. Bunun için aday olduğumda size şu ifadeyle seslenmiştim; ‘Biz bu filmi beş yıl izledik. Bir daha izlemeyeceğiz demiştim.’ Bunun için Bodrum’da 31 Mart’ta değişim şart, o da bizimle gerçekleşecek. Türkiye’nin gerilen siyasi ortamından uzak Bodrum’a yakışan bir şekilde kampanya yönetiyoruz. Huzurlarınızda bugüne kadar belde belediyelerimizde, merkez belediyemizde görev yapmış, özellikle şimdiki belediye başkanımız Sayın Kocadon’da dahil olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim siyasi anlayışımız bu, biz İYİ Partiyiz, İYİ şeyler yapmak üzere yola çıktık. Bodrum’u da iyi yapmak için mücadele veriyoruz. Şimdi, bu belediye başkanlarımızın bıraktığı yerden, eksiklerimizi tamamlamak, daha iyisini yapmak üzere ekibimizle birlikte mücadele ediyoruz. Artık 31 Mart milat, 31 Mart’ta Bodrum’u mutlaka İYİ belediyecilik ile tanıştıracağız.”

 

Tosun; “Mehmet Tosun ve Ekibi Mazeret Üretmeyecek”

 

Göreve geldikleri gün işe belediyeyi kurumsallaştırmak için çalışmalarla başlayacaklarını belirten Mehmet Tosun, Bodrum’un kaybedecek vaktinin olmadığını, 1 Nisan itibariyle hızlı bir şekilde göreve başlamak için, kurumsal bir Bodrum Belediyesi için çalıştıklarını söyledi. Tosun, Muğla’da hangi parti ya da hangi başkan seçilirse seçilsin, daha iyi bir Bodrum için herkesle iyi diyaloglar kuracaklarını belirterek, “Mehmet Tosun ve ekibi mazeret üretmeden çalışmaya başlayacak” dedi.

 

Bodrum mimarisi kendi özgün kimliğine dönecek

 

Mehmet Tosun, Bodrum’un tüm sorunlarıyla ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını, büyükşehir belediyesiyle de kuracakları iyi ilişkilerle bu sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Bodrum’u ortak akılla yöneteceklerini de sözlerine ekleyen Mehmet Tosun, yarımadanın kontrolsüz şekilde büyüdüğünü belirterek şunları söyledi;

 

“Şu anda 171 binin üzerinde bina sayısıyla karşı karşıyayız. Diğer taraftan kamu çalışan, özel sektörde çalışan emekçi arkadaşlarımızın sosyal konut sıkıntısı var. Kiralarımız yüksek ve kesinlikle ihtiyacımızdan fazla yapılaşmışız. Buna bir dur diyeceğiz, Bodrum mimarisi kendi özgün kimliğine dönecek ve ihtiyaç doğrultusunda yapılaşmaya izin vereceğiz. Bunu da hep birlikte kararlaştıracağız.”

 

Belediye Hizmetlerinden Herkes Eşit Yararlanacak

 

Belediye hizmetlerinden herkesin eşit şekilde yararlanacağını belirten Mehmet Tosun, kadınlara, çocuklara, gençlere ve dezavantajlı gruplara her zaman öncelik vereceklerini ve Bodrum’u engelsiz bir kent haline getireceklerini söyledi. Vatandaşların ihtiyaçlarının kendileri için çok önemli olduğuna değinen Mehmet Tosun, “İhtiyaçsa ikinci Cem Evi’ni de yapacağız, Kürt kökenli vatandaşlarımız için taziye evini de yapacağız.” dedi.

 

“Bizim Arkamızda Bodrumlular Var”

 

Belediye personellerini işten çıkartacağı konusunda dedikodular yapıldığını belirten Mehmet Tosun, hiçbir personelin işten çıkarılmayacağını ve personelin eskisinden daha iyi imkanlarla kurumsallaşan bir belediyede çalışacaklarını söyledi. Dedikoduların ardı arkasının kesilmediğini sözlerine ekleyen Mehmet Tosun, kendilerinin karanlık kişilerle işbirliği yaptığı dedikodularına şöyle cevap verdi;

 

“Bizim arkamızda Bodrumlu kadınlarımız var, birbirinden değerli meclis üyelerimiz var. Hemen arka planda Kemal Ulusoy’u görüyorum, eski futbol federasyonu başkanı Kemal ağabeyim var, Yalıkavak eski belediye başkanımız Celal Yıldızhan var, Bodrum Belediye başkanımız Tuğrul Acar var. Sami Akbaş var, Remzi Güngör var, İbrahim Çömez var, velhasıl bizim arkamızda Bodrumlular var.”

 

Spor ve Sporcuya Destekler Artarak Devam Edecek

 

Hayata geçirilecek büyük projeler öncesinde o bölgede yaşayan vatandaşlar ile bölge esnafına sormadan hiçbir çalışma yapmayacaklarını belirten Mehmet Tosun, Bodrumspor başta olmak üzere Yarımada genelindeki tüm amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve sporculara her zamankinden daha fazla destek vereceklerini söyledi.

 

Konuşması sırasında Cumhur İttifakı seçim aracının yüksek sesle geçmesi üzerine İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun konuşmasına ara vererek; “Bodrum işte böyle bir yer. Birileri bu şekilde geçiyor, bizler de burada nezaket kuralları içerisinde, hoş görü içerisinde kampanyamızı yürütüyoruz.” demesi üzerine meydanı dolduran vatandaşlar tarafından alkış aldı.

 

Mehmet Tosun, Bodrum’a değer katacak bazı projelerini anlatarak konuşmasını tamamlarken sözü İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’na bıraktı. Dervişoğlu’nun halka hitaben yaptığı konuşmanın ardından Mehmet Tosun, “Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet değerlerine bağlı çalışacağız, çalışacağız ve Bodrum’u modern, çağdaş belediyecilik hizmetleriyle buluşturacağız” diyerek, İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adaylarını tek tek vatandaşlara tanıttı.

 

Mehmet Tosun daha sonra vatandaşların yoğun ilgi ve desteği arasında Seçim İletişim Merkezinde partililerle bira raya gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:16
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. fotoğraf

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