Mehmet Tosun, Bitez’de binlere seslendi

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bitez mitinginde de vatandaşların yoğun ilgi ve desteğiyle karşılandı.

Seçimler öncesi çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Mehmet Tosun, ikinci mitinginde Bitez’de coşkuyla karşılandı. Bitez Eski Pazar Yerinde gerçekleşen mitinge Bitezliler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Tosun alana geldiği andan itibaren vatandaşların sevgi ve destek sözleriyle karşılandı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber vatandaşlara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Kanber’in konuşmasının ardından sahneye çıkan Mehmet Tosun, alanı dolduran binlerce vatandaşa teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Bugün bir kez daha gördüm ki Bodrum artık değişime hazır. Bu değişim 31 Martta gerçekleşecek. O da bizimle, Mehmet Tosun’la gerçekleşecek.” dedi.

Bodrum Yarımadası’nda her kesime ulaşıp, Bodrum’u iyi belediyecilik hizmetleriyle tanıştırmak için gece gündüz demeden ekip olarak çalıştıklarını belirten Mehmet Tosun, seçimlere az bir zaman kala kendisine artarak devam eden destek sözlerine layık olmak için 1 Nisan sabahı Bodrum’u turizm sezonuna hazırlamak için göreve başlayacaklarını dile getirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına kim seçilirse seçilsin, iyi diyaloglar kurarak Bodrum’a en iyi hizmeti en güzel projelerle getirmek için tüm kurumların kapılarını çalacaklarını belirten Mehmet Tosun, “Bodrum Belediyesini çalışan, üreten, halkıyla barışık, kapıları sonuna kadar açık bir belediye haline getireceğiz” dedi.

Tosun; “50 Yıllık Geleceğimizi Planlayacağız”

Bodrum Yarımadasının hızla betonlaştığına da dikkat çeken Mehmet Tosun, “Her gün doğal değerlerimizi, çevre değerlerimizi kaybediyoruz. Bunun için ikinci yapacağımız iş; 50 Yıllık geleceğimizi planlayacağız. Bunu da hep beraber yapacağız, ortak akılla. Siz saygıdeğer Bitezlilerin, Bodrumluların hakkını, hukukunu koruyarak geleceğimizi planlayacağız. Artık geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

“Arkamda ve yanımda sadece bu halk var” diyen Mehmet Tosun, alanı dolduran binlerce vatandaştan, siyasi ahlaka yakışmayan dedikodulara itibar etmemelerini istedi. Bitiz için çok önemli projeleri olduğunu belirten Mehmet Tosun, Bitez’i 12 ay boyunca kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturacaklarını, köy içi bölgesini de restore ederek Bodrum’un mimarisinin korunduğu bir bölge oluşturacaklarını söyledi.

Narenciye bahçelerini korumak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Mehmet Tosun, mandalinayı hak ettiği değeri buldurabilmek için projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Yasakçı bir zihniyetten uzak duracaklarını belirten Mehmet Tosun, mandalina ağaçlarını koruyarak, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yapılaşmaya ve eko turizm için yapılaşmaya izin vereceklerini söyledi. İmar problemlerini de çözeceklerini dile getiren Mehmet Tosun, Bitez’in kendine has dokusunu ve köy içindeki yolların aynı şekilde kalacağını belirtti.

“Bodrum İYİ Belediyecilikle Tanışacak”

Bodrum’un diğer mahallelerinde olduğu gibi Bitez’in de düğün ve toplantı salonu ihtiyacı olduğunu belirten Mehmet Tosun, göreve geldiklerinde 3 yıl içerisinde Bitez’in düğün ve toplantı salonu sorununu çözeceklerini söyledi. Bitez içerisinden geçen dereninde ilk iş olarak ıslah edileceğini belirten Mehmet Tosun, herkesi iyi belediyecilik hizmetleriyle tanıştıracaklarını ve herkese eşit belediyecilik hizmetleri vereceklerini söyledi.

Mehmet Tosun konuşmasının sonunda İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adaylarını tek tek tanıtarak sahneye çağırdı. Coşkulu bir şekilde başlayan Bitez mitingi aynı coşku ile sona ererken, Mehmet Tosun’a olan yoğun ilgi ve destek kendisi bölgeden ayrılırken de devam etti.