0553 313 94 23

Mehmet Tosun, Bitez’de binlere seslendi

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bitez mitinginde de vatandaşların yoğun ilgi ve desteğiyle karşılandı.

24 Mart 2019 Pazar 12:53
Mehmet Tosun, Bitez’de binlere seslendi

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bitez mitinginde de vatandaşların yoğun ilgi ve desteğiyle karşılandı.


Seçimler öncesi çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Mehmet Tosun, ikinci mitinginde Bitez’de coşkuyla karşılandı. Bitez Eski Pazar Yerinde gerçekleşen mitinge Bitezliler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Tosun alana geldiği andan itibaren vatandaşların sevgi ve destek sözleriyle karşılandı.


Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber vatandaşlara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Kanber’in konuşmasının ardından sahneye çıkan Mehmet Tosun, alanı dolduran binlerce vatandaşa teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Bugün bir kez daha gördüm ki Bodrum artık değişime hazır. Bu değişim 31 Martta gerçekleşecek. O da bizimle, Mehmet Tosun’la gerçekleşecek.” dedi.


Bodrum Yarımadası’nda her kesime ulaşıp, Bodrum’u iyi belediyecilik hizmetleriyle tanıştırmak için gece gündüz demeden ekip olarak çalıştıklarını belirten Mehmet Tosun, seçimlere az bir zaman kala kendisine artarak devam eden destek sözlerine layık olmak için 1 Nisan sabahı Bodrum’u turizm sezonuna hazırlamak için göreve başlayacaklarını dile getirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına kim seçilirse seçilsin, iyi diyaloglar kurarak Bodrum’a en iyi hizmeti en güzel projelerle getirmek için tüm kurumların kapılarını çalacaklarını belirten Mehmet Tosun, “Bodrum Belediyesini çalışan, üreten, halkıyla barışık, kapıları sonuna kadar açık bir belediye haline getireceğiz” dedi.


Tosun; “50 Yıllık Geleceğimizi Planlayacağız”


Bodrum Yarımadasının hızla betonlaştığına da dikkat çeken Mehmet Tosun, “Her gün doğal değerlerimizi, çevre değerlerimizi kaybediyoruz. Bunun için ikinci yapacağımız iş; 50 Yıllık geleceğimizi planlayacağız. Bunu da hep beraber yapacağız, ortak akılla. Siz saygıdeğer Bitezlilerin, Bodrumluların hakkını, hukukunu koruyarak geleceğimizi planlayacağız. Artık geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.


“Arkamda ve yanımda sadece bu halk var” diyen Mehmet Tosun, alanı dolduran binlerce vatandaştan, siyasi ahlaka yakışmayan dedikodulara itibar etmemelerini istedi. Bitiz için çok önemli projeleri olduğunu belirten Mehmet Tosun, Bitez’i 12 ay boyunca kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturacaklarını, köy içi bölgesini de restore ederek Bodrum’un mimarisinin korunduğu bir bölge oluşturacaklarını söyledi.


Narenciye bahçelerini korumak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Mehmet Tosun, mandalinayı hak ettiği değeri buldurabilmek için projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Yasakçı bir zihniyetten uzak duracaklarını belirten Mehmet Tosun, mandalina ağaçlarını koruyarak, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yapılaşmaya ve eko turizm için yapılaşmaya izin vereceklerini söyledi. İmar problemlerini de çözeceklerini dile getiren Mehmet Tosun, Bitez’in kendine has dokusunu ve köy içindeki yolların aynı şekilde kalacağını belirtti.


“Bodrum İYİ Belediyecilikle Tanışacak”


Bodrum’un diğer mahallelerinde olduğu gibi Bitez’in de düğün ve toplantı salonu ihtiyacı olduğunu belirten Mehmet Tosun, göreve geldiklerinde 3 yıl içerisinde Bitez’in düğün ve toplantı salonu sorununu çözeceklerini söyledi. Bitez içerisinden geçen dereninde ilk iş olarak ıslah edileceğini belirten Mehmet Tosun, herkesi iyi belediyecilik hizmetleriyle tanıştıracaklarını ve herkese eşit belediyecilik hizmetleri vereceklerini söyledi.


Mehmet Tosun konuşmasının sonunda İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adaylarını tek tek tanıtarak sahneye çağırdı. Coşkulu bir şekilde başlayan Bitez mitingi aynı coşku ile sona ererken, Mehmet Tosun’a olan yoğun ilgi ve destek kendisi bölgeden ayrılırken de devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:53
  1. doğa
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hobi atölyesinde hayvanlar için yem üretti
    1. Hobi atölyesinde hayvanlar için yem..
    2. "Bizim hantal bürokrasi dediğimiz..
    3. Mozambik’te ölü sayısı 446’ya yükseldi
    4. Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat..
    5. Vatandaşlar “Cumhur İttifakı Büyük..
    6. Seçim sonuçlarını görünce suratı..
    7. Kayserispor ’Hello Brother’ diyerek..
    8. Yabancı dil sınavı yapıldı
    9. A Milli Futbol Takımı’nın rakibi..
    10. Orman Haftası kutlanıyor
    11. Sözlü: "4 ilçede 6 spor kampı..
    12. Seyyar tatlı arabası ile girdiği..
    13. Elazığ’da iş dünyası istişare..
    14. Kuzugöbeğine yoğun ilgi
    15. Gazeteci Çurku, merhum kardeşi için..
    16. Muhsin Yazıcıoğlu’na dua
    17. Adana’da taksi duraklarının niteliği..
    18. ’Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup..
    19. Maltepe’de minibüs kazası: 8 yaralı
    20. Binlerce öğrenci Çanakkale için yarıştı
    21. Gümüşhane’de Mart kapıdan baktırdı
    22. Bunu da gördük... ABD bayraklı PKK..
    23. Bakan Kurum: Cari açığa 5 milyar..
    24. Bakan Kurum: Bu tesisle birlikte bölge..
    25. 168 kişi İYİ Parti'den istifa ederek..
    26. Şanlıurfa'da çifte cinayet
    27. Caleb Ekuban çıkışını sürdürüyor
    28. Kırıkkale'de İYİ Parti'den toplu istifa
    29. AK Partili Karaaslan: Biz bu oyunu..
    30. Alev alan otomobili belediye otobüs..
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında