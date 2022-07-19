Mehmet Topal futbolu bıraktı mı? Mehmet Topal kimdir kaç yaşında?

Mehmet Topal, 20 yıllık futbol kariyerini noktaladı. Mehmet Topal kimdir? Mehmet Topal, 3 Mart 1986 tarihinde Malatya'da doğdu. Ön libero mevkiinde oynamış eski Türk milli futbolcudur. Üç farklı takımla (Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir) Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tek futbolcudur. Ayrıca 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcudur.

Mehmet Topal hangi takımlarda oynadı?

2008-2018 yılları arasında Türkiye formasıyla 81 maça çıktı ve 2 gol attı. Mehmet Topal şimdiye kadar Cevat Güler, Bülent Korkmaz, Eric Gerets, Michael Skibbe, Karl-Heinz Feldkamp, Frank Rijkaard, Unai Emery, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vítor Pereira ve Sergen Yalçın gibi teknik direktörler ile çalışmıştır.

Malatya Belediyespor’un altyapısında oynarken 2002’de Çanakkale Dardanelspor'a transfer oldu. Çanakkale Dardanelspor'da başarılı futboluyla göz dolduran Mehmet Topal, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane oyuncusu ve Galatasaray SK o zamanki teknik direktörü olan Gheorghe Hagi'nin tavsiyesi ile 2006-2007 sezonu başında Çanakkale Dardanelspor'dan, Galatasaray'a 1.000.000 $ karşılığında transfer edildi.2009-10 sezonu Mehmet'in Galatasaray'daki son yılı oldu. 12 Mayıs 2010 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Mehmet Topal'ın, önümüzdeki sezon Valencia'ya transferinde oyuncunun kendisi ve Valencia kulübü ile her konuda anlaşıldığı belirtildi. 2012-2013 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Valencia'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Yeni sezonda adı Manchester City ve Atletico Madrid'le anılan Mehmet Topal takımda kalmıştır. Fenerbahçe teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getirmiştir. Mehmet Topal yeni sezonda Volkan Demirel ve Gökhan Gönül'ün ardından kaptanlığa getirilmiştir.

26 Ağustos 2019 tarihinde Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'le 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı. Mehmet Topal 12 Temmuz 2021 tarihinde, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçti ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Topal 36 yaşında 20 yıllık futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.