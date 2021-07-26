Mehmet Topal BJK'de. Beşiktaş'ta yeni transfer

Beşiktaş, geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen Mehmet Topal'ı renklerine bağladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Mehmet Topal ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Topal'a 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

“20 yaşındaki gibi heyecanlıyım”

35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "20 yaşındaki gibi heyecanlıyım. Oynadığım takımlarda giydiğim formanın hakkını sonuna kadar vermeye çalıştım. Burada da aynısı olacak. Ben formasını giydiğim camiaların formasını sırtımda değil, başımın üzerinde taşımaya gayret gösterdim" diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Mehmet Topal, "Ben oynadığım bütün takımlarda şampiyonluklar yaşadım. Kırılması zor bir rekor ama benim için önemli olan rekor değil, takımın başarısı. İnşallah tekrar şampiyonluk yaşarız ve bu da benim için güzel olur. Şampiyonlar Ligi bu arenanın en yüksek platformu ve her oyuncunun oynamak isteyeceği nokta. Şampiyonlar Ligi’nde olmak çok güzel olacak. İnşallah orada da başarılı oluruz" dedi.

Mehmet Topal kimdir?

Kara kartalların büyük umutlar beslediği transferi Mehmet Topal, 2 Mart 1986'da Malatya'da dünyaya geldi. 1999 yılında altyapı kariyerine Malatya Belediyespor ile başlayan Topal, 2002'de profesyonel kariyerine Dardanelspor ile başladı. Çanakkale Dardanespor'da sergilediği futbolla rikkat çeken Mehmet Topal, 2006'da Galatasaray'a imza attı. Sarı-kırmızılı takımla 126 maça çıkan Topal 4 gol atıp 3 asist yaptı.

Önlibero mevkiinde oynayan Mehmet Topal 2010 yılında İspanyal ekibi Valencia'ya tranfer oldu. Örümcek lakaplı futbolcu İspanya'da 59 maçta 3 gol attı.

2012'de Mehmet Topal, 4.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli formayı 7 yıl terleten Topal, 298 maça çıktı. Fenerbahçe formasıyla 24 gol atıp 25 asist yapan Topal, sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran isimlerden oldu.

2019'da Başakşehir'e bedelsiz olarak tranfer olan Mehmet Topal burada 64 maça çıktı ve 3 kez fieleri havalandırdı.

Topal son olarak Beşiktaş ile anlaştı. Öte yandan Topal 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen tek Türk futbolcu ünvanını taşıyor. Mehmet Topal 2008-2018 yılları arasında ay-yıldızlı forma ile 81 maça çıkmış, 2 de gol kaydetmişti.