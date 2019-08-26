Mehmet Topal, Başakşehir'le ilk idmanına çıktı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Mehmet Topal, turuncu-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir, 1 günlük iznin ardından üçüncü haftada Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başlayarak 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, geniş alanda gerçekleştirilen pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Çalışmaya yeni transfer Mehmet Topal da katıldı. Turuncu-lacivertli ekip, 1 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.

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