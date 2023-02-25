Mehmet Tezkan'dan tarihi çark! Sen ne pişkin bir adammışsın be

Son günlerde sürekli Tayyip Erdoğan'ın seçimleri ertelemek istediğini iddia eden Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, yavaş yavaş çark etmeye başladı.

Kendisinin de dile getirdiği tezi başkalarının düşüncesiymiş gibi lanse etmekte bir beis görmeyen Tezkan, pişkinliğini gözler önüne serdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sızan veya sızdırılan haberlere göre Erdoğan 14 Mayıs’ta seçim yapmakta kararlıymış.

Depremin ilk günlerinde seçimi ötelemek, sonbahara sarkıtmak işine geldiği söylenmişti. Kurmaylarının hesabı buydu.

Ama her geçen gün sorunların büyüyeceği, sorunlara başka sorunlar ekleneceği, iktidarın yetersiz kaldığı anlaşılacağı endişesiyle bir an önce sandığa gitme kararı aldıkları söyleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

(...) Telaş var. Zemin sadece binaların altında kaymadı, zemin iktidarın altından da kaydı.

Deprem sadece binaları yıkmadı, iktidarın kurduğu rejimi de yıktı.

Telaşları bundan…

Saray’ın ışıkları sabaha kadar yanıyor. Sabaha kadar ağır hasardan nasıl çıkarız diye kafa yoruyorlar."