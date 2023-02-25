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Medya Mehmet Tezkan'dan tarihi çark! Sen ne pişkin bir adammışsın be
Medya

Mehmet Tezkan'dan tarihi çark! Sen ne pişkin bir adammışsın be

Son günlerde sürekli Tayyip Erdoğan'ın seçimleri ertelemek istediğini iddia eden Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, yavaş yavaş çark etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 08:53:00 -
Mehmet Tezkan'dan tarihi çark! Sen ne pişkin bir adammışsın be

Son günlerde sürekli Tayyip Erdoğan'ın seçimleri ertelemek istediğini iddia eden Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, yavaş yavaş çark etmeye başladı. 

Kendisinin de dile getirdiği tezi başkalarının düşüncesiymiş gibi lanse etmekte bir beis görmeyen Tezkan, pişkinliğini gözler önüne serdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sızan veya sızdırılan haberlere göre Erdoğan 14 Mayıs’ta seçim yapmakta kararlıymış.

Depremin ilk günlerinde seçimi ötelemek, sonbahara sarkıtmak işine geldiği söylenmişti. Kurmaylarının hesabı buydu.
Ama her geçen gün sorunların büyüyeceği, sorunlara başka sorunlar ekleneceği, iktidarın yetersiz kaldığı anlaşılacağı endişesiyle bir an önce sandığa gitme kararı aldıkları söyleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(...) Telaş var. Zemin sadece binaların altında kaymadı, zemin iktidarın altından da kaydı.

Deprem sadece binaları yıkmadı, iktidarın kurduğu rejimi de yıktı.
Telaşları bundan…
Saray’ın ışıkları sabaha kadar yanıyor. Sabaha kadar ağır hasardan nasıl çıkarız diye kafa yoruyorlar."

 

 

 

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Yorumlar

Nadim hatipoğlu

CHP VE SOL VE AVANELERİNİN SÖYLEDİKLERİNE KİMSE İNANMIYOR ÇÜNKÜ BİR SÖLEDİKLERİNİ BİR GÜN SONRA KENDİLERİ YALANLIYOR BAŞKASIDA DEĞİL. İSİMLERİNİ SÖYLESELER DAHİ KİMLİKLERİNİ GÖRMEDEN İSİMLERİNE BİLE İNANMIYORLAR ARTIK.

ALİ UYSAL

ŞEREFTEN HAYSİYETTEN YOKSUN İNSAN. DEPREM OLDU TAYYİP KAYBETTİ DİYE SEVİNEN MAHLUKLAR. ABD VE AB ÜLKELERİ BİRLİK OLMUŞ TAYYİBİ NASIL DEVİRİRİZ DİYE DÜŞÜNÜRKEN İÇ DÜŞMANLAR ONLARIN EMİRLERİNİ UYGULAMAKTAN BEİS DUYMUYORLAR. BUNLARIN SUÇLARI DİVANI HARPLİK.
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