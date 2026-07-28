Geçmeyen öksürüğünüz varsa dikkat! Tehlike çanları çalıyor

ENDOSKOPİK MUAYENE Özellikle asitli gıdalar tüketildiğinde pepsin enziminin yeniden aktif hale gelerek boğaz dokusunda tahrişe neden olabildiğini belirten Uzm. Dr. Özçelik, "Endoskopik muayenede yemek borusunun girişindeki değişiklikleri değerlendirerek tanı koyabiliyoruz" dedi. YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART 'SESSİZ reflü' tedavisinde ilaçların yanı sıra yaşam tarzı değişikliklerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Uzm. Dr. Özçelik, şu uyarılarda bulundu: ■ Hazır ve paketli gıdalar, gazlı içecekler, kahve, çay, çikolata, turunçgiller ve turşu gibi asitli besinler şikayetleri artırabiliyor. ■ Sigara ve alkol de hastalığın en önemli tetikleyicileri arasında yer alıyor. ■ Gece geç saatlerde yemek yememek ve tok karnına uyumamak gibi basit yaşam alışkanlıkları da tedavinin başarısını önemli ölçüde artırıyor. ■ Doğru beslenme ve uygun tedaviyle hastaların yaşam kalitesi belirgin şekilde iyileşebiliyor.