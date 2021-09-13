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Siyaset Mehmet Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nu terletecek soru
Siyaset

Mehmet Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nu terletecek soru

Sağlık personelinin toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkının CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiğini hatırlatan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bütçe, Haliç'in ortasına yaptığınız tenis kortuyla mukayese edilebilir miydi?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 17:58:00 - 2021-09-13 17:58:59

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu terletecek bir soru yöneltti.

Göksu, "Sağlıkçılarımızın toplu taşıma araçlarını ve İSPARK'ı kullanımının 31 Aralık'a kadar uzatılması kararını meclisten geçirdik. Bu kararı İBB Başkanı veto etti. Bütçe, Haliç'in ortasına yaptığınız tenis kortuyla mukayese edilebilir miydi?" diye sordu.

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