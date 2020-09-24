  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mehmet Soytürk, Kapadokya'da rekor kırmak için koşacak
Spor

Mehmet Soytürk, Kapadokya'da rekor kırmak için koşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:53:28 -
Mehmet Soytürk, Kapadokya'da rekor kırmak için koşacak

ANKARA (AA) - Salomon Türkiye Koşu Takımı sporcusu Mehmet Soytürk, 17 Ekim Cumartesi günü yapılacak organizasyonda, Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in 63 kilometrelik parkurunu 5 saatin altında bitirerek rekor kırmayı hedefliyor.

Salomon Türkiye, her yıl sponsorluğunda düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene iptal edilmesinin ardından, aynı tarihte yeni bir projeyi hayata geçirecek.

Bu proje kapsamında Mehmet Soytürk, Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışında yer alan üç parkurdan biri olan 63 kilometrelik Cappadocia Medium Trail parkurunda, rekor denemesi yapacak. Rekor denemesi 17 Ekim Cumartesi saat 07.00’de Ürgüp’te başlayacak. Salomon atleti Mehmet Soytürk, CMT parkuru boyunca sırasıyla, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin ve Akdağ ilçelerini geçip tekrar başlangıç bölgesi olan Ürgüp’e ulaşacak. Soytürk parkuru 5 saatin altında bitirmeye çalışacak.


- Rekor Alman sporcuya ait


Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışının CMT parkurunda sporcular 63 kilometre koşarken, yaklaşık olarak 2000 metre irtifa kazanıyorlar.

2016 yılından bu zamana kadar birçok sporcunun mücadele ettiği parkurda bu zamana kadar yapılan en iyi derece 2018 yılında 05.05.51 ile yarışı birinci sırada tamamlayan Alman koşucu Moritz Auf Der Heide'ye ait. Aynı yıl Salomon takımı atleti Mehmet Soytürk de yarışı 05.14.12'lik derecesiyle ikinci sırada tamamlamıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi
Gündem

Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında eldiven takma zorunluluğu getirdi. Açıklamaya göre toplu taşıma a..
Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı
Ekonomi

Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı

Tarihi doğal gaz keşfi sonrası uzmanlar bomba bir detay ortaya attı. Gazdan olumlu etkilenecek 12 il sıralandı.
Bulgaristan duyurdu! İki Rus diplomat, ajan çıktı
Dünya

Bulgaristan duyurdu! İki Rus diplomat, ajan çıktı

Bulgaristan'da sınır dışı edilen iki Rus diplomatın, ajanlık faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı