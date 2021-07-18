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Biyografi Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Mehmet Siyam Kesimoğlu sağlık durumu nasıl?
Biyografi

Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Mehmet Siyam Kesimoğlu sağlık durumu nasıl?

Mehmet Siyam Kesimoğlu sağlığı nasıl? Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Peki, Kesimoğlu kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 13:46:00 -
Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Mehmet Siyam Kesimoğlu sağlık durumu nasıl?

Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun sağlık durumu merak ediliyor. Kesimoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği belirtildi. Kesimoğlu, sosyal medya hesabından "Herkese merhaba. Aşımın yan etkisi olarak düşündüğüm belirtilerin geçmemesi üzerine yaptırdığım Kovid-19 testi maalesef pozitif sonuç verdi. Sevindirici, delta değil. Yapılan tetkiklerimde olumsuz bir şey görünmüyor, tedavimi evde geçireceğim. Sağlık çalışanlarımıza minnettarım" açıklamasında bulundu.

Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir?

Mehmet Siyam Kesimoğlu 7 Mart 1960'ta Vize Kırklareli'nde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1983 yılı mezunudur. Turizm Bakanlığı Bakan Müşavirliği, özel sektörde genel koordinatörlük, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

TBMM 22. ve 24. dönem Kırklareli milletvekilliği, 22. Dönem Türkiye Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, 2014 yılından bu yana Kırklareli Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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