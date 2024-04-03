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Ekonomi Mehmet Şimşek 'Ne gerekiyorsa yapacağız' diyerek duyurdu
Ekonomi

Mehmet Şimşek 'Ne gerekiyorsa yapacağız' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-04-03 11:26:00 -
Mehmet Şimşek 'Ne gerekiyorsa yapacağız' diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mart'ta aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda ise yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

"Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürdü

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta yüzde 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ardından Ekim'de yüzde 3,43 seviyesine, Kasım'da yüzde 3,28 seviyesine, Aralık'ta 2,93 seviyesine geriledi. Ocak ayında geçici etkilerden kaynaklı yüzde 6,70 seviyesine yükselen enflasyon şubat ayında tekrar gerileyerek yüzde 4,53 oldu. Son açıklanan Mart ayı verisinde enflasyonun yüzde 3,16 seviyesiyle aylık bazda düşüşünü sürdürdüğü görüldü.
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Yorumlar

osman

çok kritik açıklama.ne gerekiyorsa yapacağız.
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