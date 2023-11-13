  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TÜİK’in büyük araştırması 81 ilimiz tek tek incelendi. Yaşam süresinin en yüksek olduğu ilimiz orası

Netanyahu'nun psikiyatristi intihar etti! Bıraktığı not ortaya çıktı: Zihnine girmeye çalıştım fakat

Bir ilimizde petrol heyecanı! Köylüler şokta: Her yerden fışkırıyor, her yerden çıkıyor

Starbucks’ı tıklım tıklım gören Müslüman kadının müthiş tepkisi

Binlerce yıllık gizem çözüldü! Bütün dünya şaşkın! Tamı tamına 2 bin ceset var

Herkes şokta! Süper Lig ekibinin başkanı hayatını kaybetti

Türkiye'nin en büyük süt çiftliklerinden birisi satıldı

"Düşman, İHA ve füzelerle saldıracak!"

Türkiye'ye 46 gün için bomba uyarı! Duyanlar heyecandan yerinde duramadı

Bakan Tunç adres gösterdi! AYM-YARGITAY TARTIŞMASINA SON NOKTA
Ekonomi Mehmet Şimşek bombayı patlattı: 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı
Ekonomi

Mehmet Şimşek bombayı patlattı: 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 16:44:00 -
Mehmet Şimşek bombayı patlattı: 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandığını bildirerek, "Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2023'te cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye’de cari denge Eylül ayında dış ticaret açığındaki daralmanın desteğiyle 2021’den bu yana ikinci kez fazla verdi. Cari dengenin ticaret açığındaki daralma ve turizm desteğiyle 1,4 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu.

Ekonomideki umut veren gelişmeye ilişkin Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Devamını bekliyoruz"

Cari dengedeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan, TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, eylülde cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla vermişti.

Bakan Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması!
Bakan Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması!

Ekonomi

Bakan Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması!

Bakan Şimşek: Ekonomik ilerleme için tek yol reform
Bakan Şimşek: Ekonomik ilerleme için tek yol reform

Ekonomi

Bakan Şimşek: Ekonomik ilerleme için tek yol reform

Başkan Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: Kendi kararı
Başkan Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: Kendi kararı

Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: Kendi kararı

Usta gazeteci Latif Şimşek Akit Medya ailesine katıldı
Usta gazeteci Latif Şimşek Akit Medya ailesine katıldı

Medya

Usta gazeteci Latif Şimşek Akit Medya ailesine katıldı

Ve yeni dönem başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek, o müjdeyi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu
Ve yeni dönem başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek, o müjdeyi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Ekonomi

Ve yeni dönem başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek, o müjdeyi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23