Mehmet Şimşek bombası! Erdoğan'ı hastalığı nedeniyle reddetmiş! Şimşek'in hastalığı…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günkü ikili görüşmede, bakanlık görevi teklifinde bulunduğu Mehmet Şimşek ‘olumsuz’ yanıt vermişti. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Şimşek’in neden aktif görevi kabul etmediğiyle ilgili çok dikkat çeken bir iddiayı köşesine taşıdı.

“Akıllardaki soru Mehmet Şimşek’in durumu" diyen Fırat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek’le istişarelerinin süreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin çok iyi geçtiğine dikkat çeken kaynaklar; 'Şimşek elinden geleni yapmaya hazır, bu görüşmelerin devamı da olur. Bir yöntemde de anlaşılabilir' dedi" bilgisini verdi.

Bir süredir tedavi görüyormuş

Hande Fırat, Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifini reddetmesinin ve aktif siyasete dönme konusundaki kararsızlığının nedenlerinden birini de şöyle duyurdu: "Sorun, Mehmet Şimşek’in sağlığı. Bir süredir tedavi gören Şimşek’in yurtdışında tedavisi devam edecek.”

Fırat, Şimşek'in rahatsızlığının ne olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

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