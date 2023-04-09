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Medya Mehmet Şimşek bombası! "Bizimkilerin telaşına bakılırsa..." deyip duyurdu
Medya

Mehmet Şimşek bombası! "Bizimkilerin telaşına bakılırsa..." deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-09 10:39:00 -
Mehmet Şimşek bombası! "Bizimkilerin telaşına bakılırsa..." deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, ABD kanalı Bloomberg'in, "Eski Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin ekonomi politikalarına katkıda bulunacak" başlıklı haberinin Türkiye'deki muhalifleri hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, ABD kanalı Bloomberg'in, "Eski Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin ekonomi politikalarına katkıda bulunacak" başlıklı haberinin Türkiye'deki muhalifleri hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Altınok, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"ABD kanalı Bloomberg'in, "Eski Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin ekonomi politikalarına katkıda bulunacak" başlıklı haberi Türkiye'deki muhalifleri hayal kırıklığına uğrattı.

"Yandaş medyamız" hâlâ topu çıkarmaya çalışıyor.

Hallerini görecekseniz...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Düne kadar "muhafazakâr" pozları kesen ancak bugün "CeHaPe zihniyetine" samimi itirafçılık yapan tayfa, Bloomberg'e "din kardeşleri" olduğunu hatırlatmak için yırtınıyor...

Habertürk'ün agresifi, "Bizim bildiğimiz Şimşek yapmaz öyle şey" diye sitem ediyor...

T24'ü, Diken'i "Ash'e göre Mehmet Şimşek'in yeniden göreve gelmesi için artık çok geç" türünden manşetler atıyor.

Ash kim mi?

Bilmiyoruz, adını yeni duyduk, uzmanmış.

Ama Şimşek'i biliyoruz, hâlâ AK Parti üyesi.

Bizimkilerin telaşına bakılırsa da elinde sihirli değnek falan olmalı."

 

 

 

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