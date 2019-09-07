Mehmet Şimşek Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak mı?

AK Parti’den istifa eden Ali Babacan yeni parti kurma çalışmalarına hız verdi. Kurucu kadro oluşturulmaya başlandığı, İçişleri Bakanlığına partinin kuruluş dilekçesini aralık ayında verileceği öğrenildi. Ali Babacan’ın partisinde Haşim Kılıç, Beşir Atalay ve Birol Aydemir gibi isimler yer alacak. Peki Ali Babacan’ın kuracağı partide eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de yer alacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra AK Parti’den istifa eden Ali Babacan yeni parti kurma çalışmalarını sürdürüyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan yardımcılarından Beşir Atalay, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in de yer aldığı isimlerle partinin kurucu kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını yaptığı öğrenildi. Yeni parti içerisinde yer alan eski Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’in yurtdışında olduğunu ancak kurulacak partinin içerisinde bulunduğunu öğrenildi. Şimşek’in partinin kurucu kadroda yer alıp almayacağının henüz kesinleşmediği öğrenildi.

Ali Babacan yeni partiyi ne zaman kuracak?

Abdullah Gül’e yakınlığıyla tanınan Gazeteci-yazar Fehmi Koru, Ali Babacan liderliğinde kurulacak yeni partiye dair değerlendirmelerde bulundu. Koru, "Abdullah Gül, Beşir Atalay, Mehmet Şimşek ve Haşim Kılıç oluşumun içinde. Bu ay içerisinde kamuoyunun karşısına çıkacaklarını tahmin ediyorum" diye konuştu.