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Mehmet Sabri Çelik kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik atandı. Harran Üniversitesi eski rektörü Ramazan Taşaltın’ın istifa etmesinin ardından yerine vekaleten olarak Prof. Dr. Recep Çiğdem atanmıştı. Peki yeni rektör Mehmet Sabri Çelik kimdir? Mehmet Sabri Çelik nereli ve kaç yaşında? Mehmet Sabri Çelik daha önce nerelerde görev yaptı?

27 Aralık 2018 Perşembe 13:43
Mehmet Sabri Çelik kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik atandı. Harran Üniversitesi eski rektörü Ramazan Taşaltın’ın istifa etmesinin ardından yerine vekaleten olarak Prof. Dr. Recep Çiğdem atanmıştı. Peki yeni rektör Mehmet Sabri Çelik kimdir? Mehmet Sabri Çelik nereli ve kaç yaşında? Mehmet Sabri Çelik daha önce nerelerde görev yaptı?

06.11.1954 Van doğumlu olan Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’in akademik hayatı aşağıdadır.

III. Laboratuvar Geliştirme Faaliyetleri:

a) Cevher hazırlama laboratuvarının kurulması (KFUPM)

b) Flotasyon ve flokülasyon laboratuvarının kurulması (KFUPM)

c) Cevher hazırlama için kantitatif kimya laboratuvarının tesisi (KFUPM)

d) Yüzey ve kolloid kimya laboratuvarının kurulması (KFUPM)

e) Yüzey ve kolloid kimya laboratuvarının geliştirilmesi (İTÜ)

f) Kil Karakterizasyon laboratuarının kurulması (Dr. Feridun Boylu ile, İTÜ)

g) Reoloji laboratuarının Geliştirilmesi (Dr. Feridun Boylu ile, İTÜ)

h) Boya teknolojisi laboratuarının geliştirilmesi (Dr. Fırat karakaş ile, İTÜ)

i) Atomik kuvvet mikroskobu laboratuarının geliştirilmesi (Dr. Birgül Benli ile, İTÜ) 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 13:46
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