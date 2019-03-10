Mehmet Özhaseki'nden Bay Kemal'a okkalı cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Meclis'e seçilerek gelenlere bir şey demiyoruz ancak 'Seçildiniz geldiniz, PKK'nın sözcüsü olmayın' diyoruz. Bir gün olsun deyin ki 'Lanet örgüt, elinizdeki silahı bırakın, yavrularımıza kurşun sıkmayın.' Bunu deyin ama demiyorlar. Bir gün olsun terör örgütünü lanetlemiyorlar." dedi.

Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Söğütözü'ndeki bir otelde Yedi Renk Tek Yürek Platformu üyeleriyle ile bir araya geldi.

Burada konuşan Özhaseki, terör örgütünün her kesim tarafından lanetlenmesi gerektiğine ifade etti.

"Meclis'e seçilerek gelenlere bir şey demiyoruz ancak 'Seçildiniz geldiniz, PKK'nın sözcüsü olmayın' diyoruz. Bir gün olsun deyin ki 'Lanet örgüt, elinizdeki silahı bırakın, yavrularımıza kurşun sıkmayın.' Bunu deyin ama demiyorlar. Bir gün olsun terör örgütünü lanetlemiyorlar." diyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Böyle saçmalık olmaz'

"Ara sıra sözcüleri çıkıp papağan gibi 'Biz barıştan yanayız, iki taraf da silah bıraksın' diyor. İki taraf kim? Bizim Türkiye Cumhuriyeti ordusu silah mı bıraksın? Hangi devlete böyle bir şey söylenir, böyle saçmalık olabilir mi? Bu coğrafyada ne kadar güçlüyseniz o kadar ayaktasınız."

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonların da devam ettiğine dikkati çeken Özhaseki, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı.

Meclis'in bombalandığını, 250 vatandaşın şehit edildiğini vurgulayan Özhaseki, terör örgütüne yönelik operasyonların kripto, mahrem imamlar, ByLock kullanıcıları, ankesörlü telefon görüşmeleri gibi geniş kapsamlı olarak sürdüğünü anlattı.

Kılıçdaroğlu'na bomba cevap

Anamuhalefet partisi mensuplarının kedisine yönelik "Ankaralı değil" eleştirisine de cevap veren Özhaseki, "Kemal Bey dediki benim için 'Kayserili, Ankara'ya aday olur mu?' El insaf arkadaşlar, insanın doğduğu şehir söylenerek ayrımcılık yapılır mı? Beni doğduğum şehirden dolayı ayıplıyorsa önce kendine baksın. Tunceli’de doğmuş, CHP'nin genel başkanı, İzmir'den milletvekili olmuş. İzmir'in sokaklarını bilir mi, benim kadar bilmez. Sonra seni İstanbul'a aday koymuşlar, İstanbul'u bilir misin, onu da bilmez. Ya ne biçim iştir bu anlayamadım. Önce aynaya bir bak sen." diye konuştu.

Özhaseki, Ankara'da köşe bucak çalışıp, konutların nereye yapılacağını, deprem riskinin nereler olduğunu, şehir bağlantılarının nasıl yapacağını birebir takip edip önemli projelere imza atacaklarını sözlerine ekledi.