Mehmet Özhaseki’den ‘Parlamenter sistem’ açıklaması

YENİ AKİT ANKARA



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, TV Kayseri'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki, “Oturma düzenine bir ayda karar verenler, ülkenin önemli konuları önlerine geldiğinde herhalde bir asır konuşurlar. Yarının Türkiyesi için süslü bir kelam olarak söyledikleri ‘Güçlendirilmiş Parlementer Sistem’, eski Türkiye’ye dönme arzusudur. Bu sistem kriz ve kaos demektir.” dedi.

“CHP'nin tek derdi Erdoğan gitsin de ne olursa olsun”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ”CHP'nin iki ana stratejisi vardır. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Bu uğurda fikrine zikrine, Türkiye'ye yakın mı düşman mı bakmadan herkesle bir araya gelebilirler. Ne yapacaklar peki? Belirsiz. Ne vaat ediyorlar? Belirsiz. Hangi sosyal politikaları izleyecekler? Belirsiz. Hangi ekonomik politikaları işleyecekler? Belirsiz. En basit soruların bile cevabı yok. İkincisi ise yalana dayalı bir algı operasyonları var. Belediye Başkanları da mağduriyet edebiyatı içerisinde günlerini geçiriyorlar. Aradan üç sene geçmesine rağmen CHP'li belediyeler hiçbir iş yapmadı. İş yapmaya ne niyetleri var ne de akılları yetiyor. Zaten hizmet etmek gibi bir dertler de yok. Devlet, paralarını kesmiyor, önlerine de set durmuyor. Yerel seçim öncesinde ‘öz gelirlerle yönetiriz’ diye nağra atanlar şimdi öz gelirler ortaya koyamıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

“6 parti, 1 ayda masa düzenine karar verebildi”

28 Şubat’ta 6 genel başkanının bir araya gelmesiyle ilgili soruya Özhaseki, “Yurt içinden ve yurt dışından desteklerle 6 parti bir araya geldi. Masaya oturmalarına karar verebilmeleri bir ay sürdü. Yaş sırası mı boy sırası mı tartışıp durdular. Salona girişleri bile sen önden girdin sen geriden geldin tartışmalarıyla geçti. Sonra da çıkıp komedi gibi bülten okudular. En süslü cümleleri parlementer sistem. Süslemek için de başına güçlendirilmiş ifadesini eklediler. Parlementer sistemi biz senelerce yaşadık. 60 ihtilalinden 2002 AK Parti iktidarına kadar tam 36 tane koalisyon hükümeti kuruldu bu ülkede. 6 aylık 9 aylık süreçlerle ülke yönetilmeye çalışıldı. Verilecek kararlarda yaşanılan kavgaları çok iyi hatırlıyoruz. Oturma düzenine bir ayda karar verenler, ülkenin önemli konuları önlerine geldiğinde herhalde bir asır konuşurlar. Akdeniz meselesi, Libya diye bir başlık atın, emin olun bunu 3 sene tartışırlar. Her bir alanda aralarında çatışma yaşayacaklarını da unutmamak lazım. Yarının Türkiyesi için süslü bir kelam olarak söyledikleri ‘Güçlendirilmiş Parlementer Sistem’, eski Türkiye’ye dönme arzusudur. Bu sistem kriz ve kaos demektir. Şimdi çok şükür işin başında işin ehli bir Cumhurbaşkanımız var, Bakanlar Kurulumuz var. Bu düzen tıkır tıkır işliyor hamdolsun.” dedi.