Mehmet Özhaseki, siyaseti bıraktığını duyurdu!

AK Parti’de birçok görevler alan ve son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapan Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri’de yaptığı basın açıklamasıyla, “Milletimizden helallik istiyorum. Artık aktif siyasi hayatı noktalıyoruz" diyerek siyaseti bıraktığını bildirdi.

“Çok büyük projelere imza attık”

Verdiği mücadeleye ilişkin konuşan Özhaseki, "Çok büyük projelere imza attık. Buna herkes şahit. Bir taraftan da gece- gündüz demeden adeta deli gibi çalıştık. Kötülere hiç yol vermedik. Ama hayırlı her işin de arkasında durarak doğru bildiğimizi destekleyerek de mücadelemizi sürdürdük. Özellikle söylemek istediğim konu da şu; insanlar bir vazifeye geliyorlar, ayrılıyorlar. Ama oradan başı dik ve müsterih olarak ayrılabilmek önemli. Cenabıhakk'ın huzuruna giderken yüz akıyla gidebilmek önemli. Benim de prensiplerim oldu. Onlardan şu ana kadar taviz vermedim. Cenabı Hak bundan sonra da verdirmesin. Doğruluktan ayrılmadık. Kamunun, yetimin malını kendi malımızdan ve canımızdan aziz bildik. Milletin malını, menfaatlerini kollamak dışında hiç kimseyi kollayalım diye bir derdimiz olmadı. Çok şükür bugün de artık aktif siyasi hayatı noktalıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Helallik istiyorum”

Özhaseki, vakıf hizmetlerine geri döneceğini açıklayarak şöyle konuştu; "Milletimizden helallik istiyorum. Benim her türlü hakkım helal olsun. Geriye doğru baktığımda vicdanımı sızlatan bir kötülük hiç yapmadığım gibi hizmetle dolu bir ömrü görmenin de mutluluğu içerisindeyim. Buraya kadar teşriflerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Kayseri'mizde olacağız. Burası bizim baba ocağımız. Her bir köşesinde hatıramız var. Hem çocukluktan hem sonraki hizmet döneminden. Hafta başında pazartesi günü vakıf kuruluşuyla ilgili dilekçemizi de veriyoruz. Aile vakfımızı kuruyoruz. Orada bundan sonra öğrencilere burs vereceğiz. Özellikle kimsesiz, yetim ve gariplere burs vermeye devam edeceğiz. Eğitimlerine devam etmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Zaten vakıf hizmetlerinden gelmiştim. Yeniden vakıf hizmetlerine dönüyorum. İnşallah böylece ömrümüzü tamamlarız."