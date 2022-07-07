Mehmet Özhaseki Mustafa Ceceli ile konuşmasını anlattı! 'Her milletten Müslümanlar Kabe'de Erdoğan'a dua ediyor'

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AK Parti önceki dönem belediye başkanları toplantısında konuşan Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'nin Kabe'den kendisini aradığını söyledi.

Ceceli'nin Kabe'deki Müslümanların Recep Tayyip Erdoğan için dua ettiğini anlattığını aktaran Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

Beni bir müddet önce Kabe'den Mustafa Ceceli aradı. Dedi ki "Mehmet Abi ben Hac'dayım ama tavaf edemiyorum." Mustafa hayırdır? dedim, hayranların Kabe'yi mi bastı, niye tavaf edemiyorsun? "Hayır abi değil. Önümde bir Türk Bayrağı var, bütün Hüccac; esmer, Uzak Doğu'dan gelmiş sarı benizliler, küçük boylular önce geliyorlar Kabe'de beni durduruyorlar, bayrağı öpüyorlar sonra da elimden tutup Kabe'ye çeviriyorlar beni, elimi açtırıyorlar. Recep Tayyip Erdogan diye duaya başlıyorlar" dedi.