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Mehmet Özhaseki gönülleri fethetti! "Bize ya orayı verin ya da köyümüze dönelim"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Siteler esnafını ziyaret etti. Ziyarette bir esnaf işyerlerinin Milli Savunma Bakanlığı'na ait bir araziye taşınmasını talep edince Özhaseki ona, "Usülsüzlük vusulsüzlük getirir" diyerek cevap verdi. Söyledikleri ile istekte bulunan esnafın kalbini kazanan Özhaseki ile Aksoy ziyaret sonrasında kameralara renkli görüntüler verdi.

29 Ocak 2019 Salı 21:53

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Siteler esnafını ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi.

'Usülsüzlük vusulsüzlük getirir'

Esnaflardan Hacı Muhammed Aksoy, Özhaseki'den Siteler'in Milli Savunma Bakanlığına ait bir araziye taşınmasını talep etti. Mehmet Özhaseki stresli olduğu gözlenen Aksoy'a naif uslubuyla hitap ederek onu sakinleştirmeyi başardı. Ziyaret sonrasında Aksoy ile birlikte Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Özhaseki şunları söyledi:

"Hacı amca düşündüklerini aktardı. Ben de aynı konuda kendisine neden açıktan anlatmadığımı izah ettim. Bana hak verdi ve helallik istedi. Onun isteği şu anda bir resmi kurum üzerindeki arazi üzerinde Mobilyacılar Esnafına site yeri ilan etmekti. Değerli arkadaşlar herşeyin bir yolu var. O kurumdaki ilgili yetkililerle bakanlarla konuşmadan o bakanlığın arsası üzerinde birşey söylenebilir mi? Buna hiçbir hakkımız olamaz. Her işin bir usülü var. Hacı abinin söylediklerini içeride dinledim. Sonra da kendisine izah ettim. Oradaki gelişmeleri de anlattım. Onun da çok hoşuna gitti. Denilir ki; 'Usülsüzlük vusulsüzlük getirir' Yani usüle uymazsanız sonuç elde edemezsiniz. O yüzden kendisine hangi usülle işi çözebileceğimizi anlattık. Kendisi ile de helalleşerek ayrıldık"

Özhaseki'den site alanı talep eden esnaf Hacı Aksoy ve Mehmet Özhaseki kameralarımıza renkli görüntüler verdi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 21:53
  1. Mehmet Özhaseki
  2. Siteler
  3. Ankara

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