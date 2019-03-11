Mehmet Nil Hıdır, büyükşehir projelerini paylaştı

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, büyükşehir belediyesinin emanetini alması halinde yapacaklarını düzenlenen lansman toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.

Dr. Hıdır burada yaptığı konuşmada Muğla’nın Ege Bölgesi’nde olması sebebiyle Türkiye’nin konumu itibariyle en fazla yağıs alan coğrafyada bulunduğunu fakat belediyelerin görevini iyi yapmaması sebebiyle de susuzluk denince ülkemizde ilk akla gelen illerden olduğunu vurgulayarak "Sandras suyu Muğla ’yagelecekmüjdesini Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız zaten verdi. Biz de diyoruz ki; seçilirsek 1 Nisan’dan itibaren su ve atık su yüzde 50 ucuzlayacak" dedi.

Dr.Mehmet Nil Hıdır’ın projelerinde özellikle tarım ve turizm alanında yapacakları dikkat çekerken "Yörük Köyü"projesi oldukça yoğun ilgiyle karşılandı. Dr.Hıdır, turizmden yeterince payı alamayan Menteşe başta olmak üzere ihtiyaç duyulan ve alanı müsait ilçelere de dağılımı sağlanabilecek "Yaşayan Yörük Köyü"projesini şu cümleler ile aktardı:" Muğla’nın Yörük kültürünü oluşturan bütün değerlerinin içinde yer alacağı, organik tarım ürünlerinin, köylümüzün evinde hazırladığı yoğurdun, sütün, peynirin, orman ürünlerimizin, balımızın turistle buluştuğu, rahatça konaklayabilecekleri Marmaris’ten, Efes’e, Pamukkale ’ye giden turist kafilelerinin yol üzerindeki cazibe merkezi olacak bir proje bu. Projenin hayata geçmesi ile birlikte köylü kazanacak, üretici kazanacak, Muğla kazanacak. Bu köy işsizgençlerimize, kadınlarımıza yeni bir iş kapısı olacak."

Dr.Hıdır köyleri yolsuz, güzergâhları dolmuşsuz bırakmayacaklarını ifade ederek "Muğla ’nın trafiğini rahatlatmak için 18 köprülü kavşak yapacağız. Ulaşımın mihenk taşları şoförlerimizin de vatandaşlarımızın da trafik çilesini hafifleteceğiz" dedi.

Deniz ulaşımının aktif hale geleceğini vurgulayan Dr. Hıdır hızlı deniz feribot seferlerinin Fethiye ,Marmaris ve Bodrum ’un turizminde önemli bir yer edineceginden emin olduklarını belirtti.

Muğla’da üretilen ürünlerden bir marka oluşturacaklarını belirten Dr. Hıdır "Üretilen tüm ürünlerin alınması işlenmesi satılması Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde yapılacak" dedi.

Antik kentlerin turizm destinasyonu içine alınması ile sanata, tarihe ve kültüre gerekenönem verileceğinin müjdesini paylaşan Dr. Hıdır "Ula-Akyaka ’da sinema platformu oluşturacağız , tüm dünyadan yönetmen ve yapımcıların hizmetine açacağız "diye konuştu.

Doğanın korunmasından, gençlere, kadın istihdamından, ulaşımın rahatlamasına, içme suyundan, otogara, kapalı otoparklara, geleceğimizin teminatı çocuklardan, engellilere kadar her yaştan insana ve Muğla’ya hizmeti odak noktası kabul eden 32 projesini anlatan Dr. Mehmet Nil Hıdır sunumu sonrasında uzun süre alkışlandı.