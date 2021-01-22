Mehmet Muş açıkladı: Bakan Gül, sayın Soylu'ya cevap vermedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik hakaret içerikli paylaşıma ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İçişleri Bakanımızın annesine yönelik çirkin paylaşım asla kabul edilemez. Hastanede yatan bakanımızın annesinin fotosunun altına yazılanlar çok büyük bir terbiyesizlik, kendini bilmezliktir." dedi.

'Bakan Gül sayın Soylu'ya değil yapılan yorumlara cevap verdi'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yaptığı açıklama ile ilgili olarak da konuşan AK Partili Muş, Bakan Gül'Ün sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Adalet Bakanı sayın Gül, doğrudan İçişleri Bakanı'nın paylaşımına yönelik bir açıklama yapmadı. Sayın Adalet Bakanı, açılan hashtagh'e tepki gösterdi. Bakan Soylu'nun mesajının altında yüzlwerce yorum yapıldı. Adalet Bakanı'nın tepkisi buna. Biz bir hukuk devletiyiz ve kanunlar ne ise o uygulanır."

Bakan Soylu sitemde bulunmuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, annesi hakkında hakaret içerikli mesaj paylaşan kişinin serbest bırakılmasına ilişkin şunları söylemişti:

"45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım. Bakan olsam ne yazar. Millet,devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım."

Bakan Soylu'nun annesine yönelik çirkin ifadeleri sert bir dille eleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sözlerini çarpıtan malum medya ise Bakan Gül'ün Bakan Soylu'ya cevap verdiği algısını oluşturmaya çalışmıştı.