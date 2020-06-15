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Siyaset

Mehmet Metiner'den yeni 'Melih Gökçek' açıklaması

Canlı yayında CHP'li Hasan Örsen'in sorusuna "Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı" diyerek ironi ile cevap veren Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi. Metiner "CHP mv’linin parsel parsel laflarına karşılık ironi yaparak kullandığım ifade 20 saniyelik video olarak gerçekten söylenilmiş gibi CHP’liler tarafından verilmiş.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:52:00 - 2020-06-15 11:15:48
Mehmet Metiner'den yeni 'Melih Gökçek' açıklaması

AK Parti içerisinde fitne çıkarmak isteyen güruh yine hezimete uğradı.

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, CNN Türk canlı yayınında CHP’li Hasan Örsen'in "Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan neden çektirildi?" sorusuna "Çünkü parsel parsel sattı" diyerek ironik bir cevap vermişti. Ahmet Hakan'ın sunup yönettiği Tarafsız Bölge programında yaşanan bu diyalog CHP’li troller tarafından sosyal medyada farklı lanse edilince Melih Gökçek'ten konuya ilişkin paylaşımlar geldi.

Metiner: İroni yaptım

Melih Gökçek'in tweetlerinin ardından Mehmet Metiner'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

Metiner, “Ahmet Hakan’ın programında Melih Gökçek’in onurlu ve başarılı belediye başkanı olduğunu vurguladım. CHP mv’linin parsel parsel laflarına karşılık İRONİ yaparak kullandığım ifade 20 saniyelik video olarak gerçekten söylenilmiş gibi CHP’liler tarafından verilmiş.” İfadelerini kullandı.

Gökçek ve Metiner arasında fitne çıkarmaya çalışan sosyal medya trollerine burdan da ekmek çıkmadı.

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