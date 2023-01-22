Mehmet Metiner'den ırkçı Ümit Özdağ'a sert tepki!
Katıldığı bir canlı yayında "Kürtçe Türkiye’nin ana dillerinden biri olabilir mi?" sorusuna “Hayır, olamaz” cevabını veren Ümit Özdağ'a, Mehmet Metiner'den sert tepki geldi.
Yeniakit.com.tr
Irkçı politikaları ile gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Özdağ, “Kürtçe Türkiye’nin ana dillerinden biri olabilir mi?” sorusuna “Hayır, olamaz” cevabını verdi.
Ümit Özdağ’ın cevabını Twitter hesabından değerlendiren AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, “Kürtçe, Türkiye’nin ana dillerinden biridir. Devlet katında varlığı ve saygınlığı Erdoğan sayesinde TRT Kürdi ile kabul edilmiş ana dilimizdir.” dedi.
Metiner, Özdağ’a, “Kürt ile Türk’ü, Türkçe ile Kürtçe’yi eşit değerde kardeş görmeyenler bölücülüğe zemin hazırlarlar. Çok yazık!” eleştirisinde bulundu.