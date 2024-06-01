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Medya Mehmet Metiner'den çok konuşulacak "AK Parti" çıkışı! Millet maalesef artık buna inanmaya başladı
Medya

Mehmet Metiner'den çok konuşulacak "AK Parti" çıkışı! Millet maalesef artık buna inanmaya başladı

Yeniakit Publisher
2024-06-01 12:20:00 -
Mehmet Metiner'den çok konuşulacak "AK Parti" çıkışı! Millet maalesef artık buna inanmaya başladı

Yeni Şafak yazarı AK Partili Mehmet Metiner, "Millet gayrı AK Parti’nin kendisine ait olmaktan çıkıp elitlerin, bürokratik ve siyasal oligarkların partisi olduğuna inanmaya başladı." görüşünü savundu.

Yeni Şafak yazarı AK Partili Mehmet Metiner, "Millet gayrı AK Parti’nin kendisine ait olmaktan çıkıp elitlerin, bürokratik ve siyasal oligarkların partisi olduğuna inanmaya başladı." görüşünü savundu. 

"Bu sözlerim herkesi aynı kefeye koyan genellemeci bir suçlama içermiyor" diyen Metiner, "Ama milletin AK Partimize yönelik genel algısının bu yönde olduğunu sahadan biri olarak göstermeyi amaçlıyor. Umarım sözlerimizin amacı doğru anlaşılır. Değilse kendimize zarar veririz. AK Partimize kaybettirmeye devam ederiz. Hiçbir şey olmamış gibi davrananlar her şeyi kaybedebilirler. O yüzden eski ruhumuzu kuşanıp milletimizin tastamam sinesine dönmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

 
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Yorumlar

Ibrahim

Ak parti reformist ılımlı cihadsız İslamı destekleyenlerin partisi. Ben ak parti ümmetinden değilim elhamdulillah

Ömer

Ak parti . Aslından uzaklaşıyor .
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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