Mehmet Metiner'den AK Parti için bir eleştiri yazısı daha

Eski AK Parti milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'den Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'de bulunmuş tüm isimleri davet ettiği yemek sonrası eleştirilerinden sonra bir eleştiri yazısı daha geldi. Metiner yazısında "AK Partimize ve liderimize uluorta saydıran birileri devran döndüğünde çark edip baş tacı edilebiliyorsa elbette üzülürüm" dedi.

Kardeşlik hukuku konusunda konuya giriş yapan Metiner yazısında şunları söyledi: "Yakın zamanlara kadar AK Partimize ve liderimize uluorta saydıran birileri devran döndüğünde çark edip baş tacı edilebiliyorsa elbette üzülürüm. Ama beni asıl üzen, o birilerinin bir de içimizden kimlerin hangi sözleriyle AK Partimize zarar verip vermediğini tespit konumuna kendilerini oturtup Reis adına racon kesmeye kalkışmalarıdır. Ne günlere kaldık yâ Rabbi! Hangimizin AK Parti’mize/Reis’imize zarar verip vermediğini tespit edenlere bakınız. Bir de onları buna rağmen baş tacı edenlere… Kimlere kaldık yâ Rabbi!"