  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Mehmet Metiner'den AK Parti için bir eleştiri yazısı daha
Medya

Mehmet Metiner'den AK Parti için bir eleştiri yazısı daha

Mehmet Metiner'den AK Parti ile ilgili çarpıcı bir eleştiri yazısı daha geldi. "Ne günlere kaldık yâ Rabbi! Kimlere kaldık yâ Rabbi" sözleriyle isyan eden Metiner "AK Partimize ve liderimize uluorta saydıran birileri devran döndüğünde çark edip baş tacı edilebiliyorsa elbette üzülürüm" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 11:49:00 -
Mehmet Metiner'den AK Parti için bir eleştiri yazısı daha

Eski AK Parti milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'den Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'de bulunmuş tüm isimleri davet ettiği yemek sonrası eleştirilerinden sonra bir eleştiri yazısı daha geldi. Metiner yazısında "AK Partimize ve liderimize uluorta saydıran birileri devran döndüğünde çark edip baş tacı edilebiliyorsa elbette üzülürüm" dedi.

Kardeşlik hukuku konusunda konuya giriş yapan Metiner yazısında şunları söyledi: "Yakın zamanlara kadar AK Partimize ve liderimize uluorta saydıran birileri devran döndüğünde çark edip baş tacı edilebiliyorsa elbette üzülürüm. Ama beni asıl üzen, o birilerinin bir de içimizden kimlerin hangi sözleriyle AK Partimize zarar verip vermediğini tespit konumuna kendilerini oturtup Reis adına racon kesmeye kalkışmalarıdır. Ne günlere kaldık yâ Rabbi! Hangimizin AK Parti’mize/Reis’imize zarar verip vermediğini tespit edenlere bakınız. Bir de onları buna rağmen baş tacı edenlere… Kimlere kaldık yâ Rabbi!" 

 

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay