Mehmet Metiner tek tek açıkladı! Türkiye’deki “ev zencileri” kimler?

Mehmet Metiner, Yeni Şafak’taki köşe yazısında “ev zencisi” kavramını ele aldı. Metiner, Malcolm X'in bu tabiri, beyaz adamın ideolojisine boyun eğenler için kullandığını belirtti. Türkiye'de de bu tiplerin var olduğuna dikkat çeken Metiner, bu kişilerin ülkenin bağımsızlık mücadelesine zarar verdiğini ifade etti. Metiner, bu tür kişilerin beyaz adamın ideolojisine hizmet ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. İşte Mehmet Metiner'in dikkat çeken yazısı:

“ “Ev zencisi” tabiri, kendisi de zenci olan Afro-Amerikalı Müslüman Malik el-Şahbaz’a, yani Malcolm X’e ait.

“Ev zencisi” tabirini Malcolm X, “şeytan” olarak gördüğü “beyaz adam”a öykünen, dahası beyaz adamın gözüyle ait olduğu topluluğu beğenmeyip aşağılayan tipler için kullanır.

Beyaz adam gibi düşünen, beyaz adam gibi inanan, beyaz adam gibi yaşamayı amaç edinen ırkdaşlarını “ev zencisi” olarak tanımlamakta haksız mıdır Malcolm X?

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Bence değildir.

Tersinde yerinde bir tespittir bu.

Frantz Fanon da Afrika kökenli bir Fransızdır.

Fanon’un “Siyah deri beyaz maske” kitabında sosyolojik olarak betimlediği, aslında Malik el-Şahbaz’ın “ev zencisi” tipolojisidir.

Merak edenler okusunlar.

Siyah derinin üzerine takılan beyaz maske ezik ve köleci bir zihnin sırıtan öykünmeciliğinden ibarettir aslında.

“Ev zencisi”nin gözünde beyaz adam efendidir.

Her anlamda ve her alanda izinden gidilmesi gereken bir yüce sahiptir.

“Ev zencisi” o yüzden evvela beyaz adamın gözüne girmek ister.

Onu taklitle başlar.

Ondan aferin almak için onun her istediğine râm olur.

Boyun eğerek efendisinin gözüne gireceğine inanır.

Bir de başkaldırarak veya itiraz ederek efendisine karşı tutum alan kendi soydaşlarını kendinden bilmeyip aşağılayarak.

O artık sadece derisinden dolayı zencidir.

Aklı, yüreği ve yaşam tarzı beyazdır.

Mümkün olsa teninin rengini de değiştirmek isteyecek kadar renginden utanan bir eziktir.

Ezikliğini gidermek veya gizlemek için de beyaz efendisi gibi davranmayı tercih eder.

“Ev zencisi” beyaz adamdan daha tehlikelidir diğer zenciler için.

Çünkü beyaz adamın iktidarına yönelik her tehdidin karşısına evvela onlar bedenlerini siper ederler.

Beyaz adama yönelik her hoşnutsuzluğun ve her karşı koyuşun karşısında onlar dururlar.

Çünkü beyaz adamın, yani efendisinin gözüne girmek için yapamayacağı şey yoktur.

Öyle ki beyaz adamın olmadığı yerde bile onun adına hegemonya kurmayı öncelikli hedefi olarak görür.

“Ev zencisi” tabirindeki “zenci”ye takılıp kalmayınız. Zira bu bir benzetmedir sadece.

Derinin rengi değildir burada söz konusu olan.

Kendisi üzerinde her anlamda hegemonya kurana öykünen herkes “ev zencisi”dir.

Beyaz adam da sadece ten rengiyle alakalı değildir elbet.

O yüzden “beyaz adamın ideolojisi” ile “ev zencisinin ideolojisi” aynıdır. Değerleri ve hayat tarzı da ortaktır.

Aslında “ev zencisi”nin kendine ait bir ideolojisi yoktur. Onun ideolojisi “beyaz adamın ideolojisi”dir.

Malik el-Şahbaz’ın “ev zencisi”ni ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov “Mankurt” olarak tarifler.

Tanım farklılaşsa bile öz aynıdır.

Gövdesinin üzerinde beyaz adamın başını taşıyan herkes “ev zencisi” veya “Mankurt”tur.

Bizim ülkemizde de mebzul miktarda “ev zencisi” var besbelli.

Kendi ülkesini işgal eden, kendi ülkesine ait toprakları kendinden kopartan, kendi ülkesine ait şehirleri işgal ettiğinde on binlerce insanını öldüren, namusa tasallut eden işgalci ve sömürgeci “beyaz adam”ın ideolojisini kendi ideolojisi bilen, onun değerlerini kendi değeri bilen, onun düşünüş ve hayat tarzını ulaşılması gereken en büyük değer olarak gören birilerinin “ev zencisi” olarak tarif edilmeleri hakaret değil, bir durum tespitinden ibarettir.

Amerika’yı ve Batı’yı eleştiriyorsunuz. Ses içeriden geliyor. Onlar adına içeridekiler rahatsızlık duyup tepki koyuyorlar.

ABD’nin tasmasını elinde tuttuğu işgalci ve soy kırımcı İsrail yönetimini eleştiriyorsunuz. Nedense anında size cevap içerdekilerden geliyor. ABD-Batı ve İsrail terör devletinden önce içimizdekilerden geliyor asıl tepki.

Sonra kendilerine “ev zencisi” denildiğinde de bunu hakaret sayıyorlar.

Ee pes vallahi!

Madem “ev zencisi” değilsiniz, o vakit beyaz adama benzediğiniz yetmiyormuş gibi bir de bütün bir milleti beyaz adamın ideolojisi doğrultusunda beyaz adamın emrine râm kılmaya çalışmanız niye?

Beyaz adamın tasmasını elinde tuttuğu o işgalci ve soykırımcı unsurlar için yapılan eleştirilerden onlardan önce rahatsızlık duyup cevap vermek niye?

Hem “ev zencisi” olacaksınız hem de bu yüzünüze vurulduğunda bunu hakaret sayacaksınız!

Ee pes billahi!"