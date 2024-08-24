Mehmet Metiner, o AK Partilileri resmen yerin dibine soktu! Sonuç hüsran olur

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, karşı mahalleye yaranma duygusu ve kibirin sonuçlarına dikkat çekti. Metiner, kendinden olmayanlara benzemeye çalışanların asıl kimliklerini kaybettiğini belirtti. Beyaz adam karşısında eziklik hissedenlerin kendi toplumlarına karşı kibirli davranışlar sergilediğini ifade eden Metiner, bu davranışların sonunda hüsranla sonuçlanacağını vurguladı. Mehmet Metiner, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

"Kendin gibi olacaksın evvela.

Kendin gibi olmazsan kendin gibi kalamazsın da.

Kendi gövden üzerinde kendi başını taşımalısın

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendini bir başkasıyla çoğaltmalısın. Kendin gibi kalarak bunu yapabilirsen daha iri daha diri daha zinde olursun.

Kendini bir başkasıyla çoğaltmak, bir başkasına benzemekle veya bir diğerine dönüşmekle mümkün olmaz.

Bir başkasına benzediğin veya dönüştüğün anda kendin olmaktan çıkarsın. Kendini çoğaltmış olmazsın.

Bir başkasına benzeme isteği seni kendin olmaktan çıkartacak bir mecraya sürükler.

Bir başkasına yaranma isteği de öyle.

İşin doğası gereği güçsüzler güçlüye bezeme veya yaranma isteği duyarlar.

Bu bir zenci psikolojisidir.

Güç sayısallıkla alakalı değil zihniyetle alakalıdır.

Bir zenci beyaz adamı kendinden üstün gördüğü için onun gibi olmak veya ona yaranmak ister.

Çünkü beyaz adamın zihni tarafından esir alınmıştır.

İktidarda olsa bile beyaz adamın zihniyle yönetir.

Çünkü kendi olmaktan çıkmıştır.

İktidardaki zenci aldatıcıdır.

Asıl iktidar olan beyaz adamın aklıdır, zihnidir, yasalarıdır, kurallarıdır, hayat tarzıdır.

İktidar katındakinin zenci gövdesi bir tür kamuflajdan ibarettir.

Gerçekte iktidar beyaz adamındır.

İktidardaki de beyaz adamdır.

Zenci adam beyaz adam karşısında eziktir.

Çünkü dönüşmek istediği o beyaz adam en üstün adamdır.

İktidarda olsa bile zenci adamın beyaz adam karşısındaki duygusu, öykünme isteğine eşlik eden yaranma duygusudur.

Hep onun gözüne girmek ister.

Hep ondan aferin almak ister.

Zenci adam kendi renginden olanlara karşı kibirlidir.

Beyaz adamın karşısında ezik olan zenci adam, kendi teninden olanlara karşı son derece mütekebbirdir.

Beyaz adama boynunu uzatan zenci adam, ait olduğu topluluğa boyun eğdirmeye çalışır büyük bir kibirle

Tepeden bakar kendi insanına.

Zenci olarak yola çıkıp beyaz adama öykünenler son kertede beyaz adamı memnun edemedikleri gibi içinden çıktığı zencilerin de gönlünden düşerler.

İçimizden birilerinin karşı mahalleye öykünmeye veya yaranmaya çalışanları gördükçe nedense aklıma zenci adamın bu dramı ve düşüşü gelir hep.

Son zamanlarda ne kadar da çoğaldılar.

Karşı mahalleye yaranma duygusu beraberinde karşı mahalleden birilerini baş tacı etmeyi getiriyor.

Sanılıyor ki onlardan biri baş kılınırsa hem onların onayından geçmiş olunur hem de onların oyları alınmış olur.

Heyhat!

Kendiniz olmaktan çıkıp beyaz adama yaranmaya başladığınız andan itibaren, bir de beyazlardan birini baş tacı etmeye kalkıştığınız andan itibaren hem değerinizden düşersiniz hem de asıl desteğiniz olan toplum kesimlerinin gözünden düşersiniz.

Sonuç hüsran olur.

Bir de buna kendi mahallenizdekilere karşı kibirli davranmayı eklediğinizde kendi yıkımınızı da beraberinizde getirirsiniz.

Sizi karşı mahallenin adamları veya karşı mahallenin ideolojik-siyasi hassasiyetleri yönlendirmeye ve en fenası yönetmeye kalkıştığında bilesiniz ki yıkımınız gayrı mukadderdir.

Kendiniz olarak iktidarda değilseniz zaten o iktidar sizin değildir.

Siz siz olun derim, evvela kendiniz olun!

Sizi asıl siz kılan hususiyetlerinizi ve hassasiyetlerinizi ilkeli bir anlayışla muhafaza ediniz!

Kendinizi anlamlı bir biçimde başkalarıyla çoğaltmaktan kaçınmayız!

Kendi gövdeniz üzerinde taşıdığınız kendi başınız olsun!

Başka başları yanınızda tutmaktan kaçınmayınız lakin kendi başınız her daim kendi gövdeniz üzerinde dursun!

Karşı mahalleye yaranma duygusuyla hareket eden ama kendi mahallesindekilere sahip oldukları iktidar ve güç nedeniyle kibir satanlar bilesiniz ki zenci psikolojisine sahip eziklerdir aslında.

Bilmiyorlar ki kendilerine asıl o iktidarı ve gücü verenler o kibir sattıklarıdır, o yaranmaya çalıştıkları mütekebbir beyaz adamlar değil!"