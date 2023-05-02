Mehmet Metiner, Kılıçdaroğlu'nu çok fena madara etti! Jeneriklik gol

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, "300 milyar dolar temiz para temin ettiğini" söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena madara etti.

Bay Kemal'e hepsi birbirinden zor bir dizi soru yönelten Metiner, yazısında şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 300 milyar dolar temiz para temin ettiğinizi söylüyorsunuz.

“Buldum, getirttim” diyorsunuz.

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Peki, nerede bu para?

Kim veriyor bu kadar yüklü miktarda parayı size?

En önemlisi ne karşılığında veriyor?

Kimin parasıdır bu ‘temiz’ dediğiniz para?

Size hibe mi ediyorlar?

Yatırım amaçlı mı geliyor bu para?

Yatırım amaçlı gelecekse hangi yatırımlar için?

Kemal Bey bu paranın sahipleri kim?

Niçin bu paranın sahipleri çıkıp açıklama yapmıyorlar?

“Biz Kemal Bey iktidara gelirse bu parayı Türkiye’ye vereceğiz” demiyorlar.

Merak ediyorum.

Bu parayı herhalde kara kaşınıza kara gözünüze ve dahi endamınıza hayran oldukları için vermeyecekler.

Paralarına para katmak için vereceklerine hiç kuşku yok.

O zaman cevap verin Kemal Bey: Hangi koşullarda bu parayı verecekler? Siz bu para sahiplerine ne söz verdiniz?

Ha aklıma gelmişken şunu da sorayım: Bu para ne vakit ve ne şekilde verilecek? Toptan mı, parça parça mı, kaç yıl içerisinde, proje bazlı mı, yatırımlar için ise hangi yatırımlar için?

Bu soruların henüz hiçbir cevabı yok.

Paranın sahiplerini gizli tutmak ve bu paranın ne karşılığında alınacağını açıklamamak olacak şey mi Kemal Bey?

Lütfen şeffaflık vaadinizi bu aşamada yerine getiriniz de bilelim neyin ne olduğunu.

PKK VE FETÖ DESTEĞİ SİZİ RAHATSIZ ETMİYOR MU?

PKK sizi desteklediğini açıkladı.

FETÖ de sizi desteklediğini açıkladı.

Soruyorum: Her iki örgütün aleni bir biçimde çıkıp sizi desteklediğini açıklaması ve sahada da bu desteklerini görünür kılması, sizi rahatsız etmiyor mu Kemal Bey?

Devam edeyim izninizle.

Bu iki örgütün var gücüyle sizi destekliyor olmasının sebebi nedir?

O iki örgüt demokrasi istedikleri için mi sizi destekliyorlar yoksa sizin kazanmanız halinde kendilerine güçlü bir alan açılacağına inandıkları için mi?

Soruyorum: Ne vadettiniz de bu iki örgüt canhıraş biçimde sizi destekliyor?

PKK’ya silah bıraktıracağınızı söylüyorsunuz. “Kürt sorunu”nu çözeceğinizi söylüyorsunuz. Ne âlâ! Keşke yapabilseniz. Kim karşı çıkarsa namert olsun. Lakin bunu nasıl yapacağınızı ve neyin karşılığında yapacağınızı bilmeye milletin hakkı yok mu?

Soruyorum: PKK silahlarını seçilmeniz halinde koşulsuz bırakma sözü mü verdi size? “Erdoğan gitsin yeter ki, biz koşulsuz silahlarımızı bırakırız” mı dedi size Kemal Bey?

Yoksa silahlarını bırakmaları karşılığında siz birtakım taahhütlerde mi bulundunuz? Sözgelimi, genel af gibi. Sözgelimi, Suriye’nin kuzeyindeki ABD destekli devletçiği tanımak gibi. Sözgelimi, PKK varlığının bulunduğu sınır ötesine hiç bir şekilde askeri operasyon yapmamak gibi.

Bu sözleri verdiğinizi iddia etmiyorum. Çünkü aleni bir biçimde çıkıp bunu henüz demediniz. Demedikleriniz üzerinden gizli niyet okuyuculuğu yaparak size haksızlıkta bulunmaktan şahsen imtina ederim bilesiniz.

Ama merak ettiğim için soruyorum: PKK’nın size duyduğu bu sevginin kaynağı ne? Sizi bu kadar canhıraş desteklemelerinin esbab-ı mucibesi ne? Dahası, sizin bu destekten hiç bir şekilde rahatsızlık duymamanızın sebebi ne?

Şimdi cevap verin lütfen bu sorulara. Ayrıca PKK’ya neyin karşılığında silah bıraktıracağınızı da açıklayınız ki bu bahiste size haksızlık anlamına gelecek yorumlarda bulunmasın hiç kimse.

Cevaplarınızı merakla bekliyoruz. (...)"