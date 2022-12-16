Mehmet Metiner çılgına döndü! Aptala anlatır gibi tane tane anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerine yönelik “ahmak” şeklindeki hakaretine ilişkin yargılandığı davada önceki gün karar çıktı. Mahkeme, İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay ceza verdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na “lan” diye seslenerek büyük bir edepsizliğe imza atan İmamoğlu ile ilgili verilen kararı dillerine dolayıp “Yargı darbesi yapıldı” herzesini yumurtlayan çevrelere tepki ise Mehmet Metiner'den geldi. Metiner, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:

“Ortada bir yargı darbesi yok. Sadece ve yalnızca apaçık kanun hükümlerine göre verilmiş bir yargı kararı var. Bu kararın siyasi sonuçları yok mu? Var elbette. Bu kararın doğuracağı siyasi sonuçlar, o kararın siyasi mülahazalarla verildiği anlamına gelmez.”