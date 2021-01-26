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Siyaset Mehmet Metiner: Atatürk'ün CHP'si Atatürk ile öldü
Siyaset

Mehmet Metiner: Atatürk'ün CHP'si Atatürk ile öldü

CNN Türk canlı yayının da konuşan Mehmet Metiner, CHP'nin HDP ile ittifakına dikkat çekerek, "Atatürk'ün CHP'si Atatürk ile öldü." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 23:49:00 - 2021-01-27 00:10:44

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, CNN Türk canlı yayınında konuştu. CHP'nin HDP ile ittifakına vurgu yapan Metiner, "Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında büyük bir farklılık var." dedi.

'Atatürk sosyal demokrat değildi'

"Atatürk ile birlikte Atatürk'ün CHP'si öldü." diyen Metiner, CHP'nin ittifak ortağı HDP merkezlerinden çıkan teröristbaşı Abdullah Öcalan posterlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Atatürk sosyal demokrat değildi. Kendi dönemindeki sosyal demokrat partileri bile kapatmıştı. Bu ideolojiye inanan bir insan değildi."

'Türkiye ile savaş halinde olan bir örgütün siyasi taşeronlarından bahsediyoruz'

"Atatürk asla böyle bir terör örgütünün siyasal partisi ile ilişki kurmazdı. HDP binalarının tamamında yakınında APO posterleri var. İnanmayanlar gidip görebilirler. CHP'nin söylemleri Atatürk'ün partisine yakışan bir siyaset dili değil. Türkiye ile savaş halinde olan bir örgütün siyasi taşeronluğunu yapan bir partiden bahsediyoruz."

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Yorumlar

Alperenler geliyor

Chp sol parti değildir. Chp kuruluşunda sağ eksenli merkez partidir günümüz tabiriyle. Atatürk öldüğünde değil adam hasta olduğunda başlamışlar daha operasyona, onu ölüme terk edenler de aynı zihniyettir.
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Akşemsettin Hoca

Mhp chp nin zamanında milliyetçilik okunun yok edilmesiyle kurulmuştur. Alparslan Türkeş bunu bizzat söylemiştir
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