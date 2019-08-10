Mehmet Metiner, 4 partinin ABD’ye “Gülen’i iade et” çağrısını değerlendirdi: HDP, ABD’nin onayı olmadan imza atamaz

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaparak, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye yapılan çağrıyı yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“FETÖ ile mücadelede ortak tavır şart”

Dört partinin ABD’ye yaptığı “Gülen’i iade et” çağrısını “çok anlamlı ve değerli” olarak yorumlayan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, “Oradaki özlü tespitler yeni bir mücadele sürecindeki ortaklaşma anlayışı için hayati önemdedir. Bildirinin altında imzası bulunan bütün partilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Umarım FETÖ ile mücadele bu bildiriden sonra ortaklaşarak devam eder. Bu bildirinin bu anlamda bir başlangıç olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Ortak mekanizmalar oluşturulmalı”

FETÖ terör örgütüne ve elebaşı Gülen’e karşı Türkiye’nin topyekün mücadele etmesinde büyük yarar olduğuna dikkat çeken Mehmet Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun ortak bir mücadeleye dönüşmesi için ortak mekanizmaların oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Hükümetimiz bu bildirinin altına imza atan partilerimizle ortak bir mücadele platformunu hayata geçirecek uygun mekanizmaları derhal devreye sokmalıdır. Dört partinin bir arada olacağı mücadele sürecinin kesintisiz bilgilendirme ve istişare sürecini içeren uygun bir üst yapı biçiminde kurumsallaştırılması kanaatimce faydalı olacaktır.”

“PKK ve FETÖ’nün asıl patronu ABD olduğu için HDP imza atmadı”

ABD'ye terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in iadesi için ortak metin hazırlayıp çağrıda bulunan Meclis'teki 4 partiye HDP’nin destek vermemesini değerlendiren Mehmet Metiner, “HDP’nin bu bildirinin altına imza atmaması anlaşılabilir bir durumdur. Şunun için; HDP kendi başına karar verecek bir parti değildir. Kandil’in onayını almadan asla hareket edemez. Kandil’in ipleri kimin elinde? PKK’nın asıl patronu kim? ABD. Peki FETÖ’nün asıl patronu kim? Tabii ki ABD. Her iki örgüt bizzat ABD tarafından Türkiye’ye karşı kullanılmaktadır. Yani PKK ile FETÖ stratejik müttefiktirler. Aynı patronajın ortak amaç doğrultusunda kullandığı iki ayrı aparattırlar. Dolayısıyla birbirinin ne karşıtı olurlar ne de birbirlerinin ayağına basarlar.” dedi.

“PKK tümden ABD’nin emrine girdi”

PKK’nın iplerinin tümden ABD’nin eline geçmediği dönemlerde PKK’nın ve dolayısıyla HDP’nin FETÖ’yü Güneydoğu ve Doğu’daki faaliyetlerinden dolayı nasıl baş düşman ilan ettiğini hatırlatan Mehmet Metiner, şunları söyledi:

“O tarihte sistem içindeki FETÖ’cülerin de PKK ile nasıl hasım olduklarını biliyoruz. Silahların bıraktırılması sürecinde devlet içinde asıl devlet olan FETÖ’cülerin süreci bozmak için nasıl rol oynadığını unutmuş değiliz. Hakan Fidan’ın sorguya FETÖ’cüler tarafından nasıl çekilmek istendiğini hatırlayınız lütfen. Oslo’daki gizli görüşme kayıtlarının tahrif edilerek medyaya FETÖ’cü istihbarat elemanlarınca nasıl sızdırıldığını unutmamalıyız. Sonra ne olduysa oldu. PKK tamamen ABD’nin emrine girdi. Dolayısıyla FETÖ ile müttefik oldu. O saatten sonra ne PKK ve dolayısıyla HDP FETÖ’ye düşmanlık etti ne de FETÖ’cüler PKK/HDP canibine... Tersine birbirlerini desteklediler ‘ortak düşman Erdoğan’a karşı. Birlikte bir siyasi cephede bulundular. Son seçimlerde de bunu daha bariz bir şekilde gördük. FETÖ’cüler rahatlıkla Ak Parti’ye kaybettirmek için HDP’ye oy verdiler.”

“Kandil’in onay vermediği bildiriye imza atmaları mümkün değil”

Bütün bu gerekçelerle HDP’nin ortak bildiriye imza atmamasının tavrını anladığını belirten AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“HDP, kendisine verilen rolü oynuyor. HDP 15 Temmuz gecesinde de hiç bir tepki koymadı. Hiç bir HDP yöneticisi kitleleri meydana çağırmadı. Meydana çıkan kitlelerin içinde bulunmadı. Ne mecliste var idiler o gece ne meydanlarda. Zira onlar darbeyi biliyorlardı. Darbe sonrası için hazırlık yapıyorlardı. Patronları ABD FETÖ’cülere darbe yaptıracak, darbe başarılı olursa ABD silahlarıyla Suriye’nin kuzeyinde bulunan PKK’lılar da sınırı geçip bölgenin yeni sahibi olacaklardı. Kantonal sınırlar böylelikle genişletilmiş olacaktı. Bu yüzden HDP Kandil’den gelen talimat doğrultusunda hareket etti. Bugün de Kandil’in asla onay vermeyeceği böyle bir bildirinin altına imza atması o yüzden mümkün değil.”