Mehmet Kapukaya: Kadına şiddeti önlemenin yolu Batı'da değil, Efendimiz (SAV)'ın hayatını öğrenmekte

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

"İslam'dan önce kadınların hiçbir değeri yoktu." diyen Kapukaya, "İslam Dini yeryüzünü şereflendirmeden önce kız çocuklarının hiçbir hakkı da yoktu. İslam öncesindeki Arap toplumunda kız çocukları doğduğu zaman kendilerine reva görmedikleri için onu sahiplenmez 'Bu Allah'ın kızı' derlerdi. Buna karşın erkek çocukları olduğunda ise çok sevinirlerdi. Hatta erkek çocukları doğduğu zaman kutlama bile yaparlardı." ifadelerini kullandı.

'Kadına değeri İslam verdi'

Yüce Kur'an'daki ayetlere dikkat çeken Kapukaya, "İslam'dan önceki toplumların kız çocuklarına bakış açısı Nahl Suresi'nin 58 ve 59. ayetlerinde şöyle anlatılmıştır: 'Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde, öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen müjdenin (kendisine göre) kötülüğünden dolayı halktan gizlerlerdi. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün! Görün işte, ne kötü yargıda bulunuyorlar!' Bu Ayet-i Kerime'de de görüldüğü üzere bir kız babası olarak yaşamaktansa, toplum içinde 'başım dik, alnı açık' yaşayayım diye onu toprağa gömerlerdi. Halbu ki İslam'a baktığımız zaman; kadının değerli olduğunu, kadın gibi haklara sahip olduğunu görüyoruz." dedi.

Efendimiz'in Hadis-i Şerifleri

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hayatına da dikkat çeken Mehmet Kapukaya, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV), hem sözleri ile hem yaşantılarıyla bize örnek olmuştur. Efendimiz (SAV), 'Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım' (Tirmizî, Menâkıb, 63.) buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz (SAV) buyuruyor ki 'Bir kişinin eşinin ağzına koymuş olduğu lokmadan dolayı ecir vardır' Bir başka Hadis-i Şerif'te de 'Mü'minlerin iman bakımından en olgun olanları ahlakı en iyi olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız da hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır' buyrulmuştur. (Tirmizî, Radâ, 11)" ifadelerini kullandı.

'Efendimiz (SAV) kadınlar da dahil tüm insanların şiddet görmesinin önüne geçmiştir'

Kapukaya sözlerine şöyle devam etti:

"İslam Peygamberi (SAV), hayatı boyunca eşlerine bir fiske bile vurmamıştır. Efendimiz (SAV), hayatını hanımları ile paylaşmış hatta gerektiği zaman ev işlerin yardımcı bile olmuştur. Kadına yönelik şiddet konusunda Peygamber Efendimiz'in (SAV) hassasiyeti vardır. Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor: 'Kıyamet gününde en şiddetli azaba uğrayacaklar dünyada insanlara en çok eziyet edenlerdir' Efendimiz (SAV) kadınlar da dahil olmak üzere bütün insanların şiddet görmesine engel olmuştur."

Efendimiz (SAV): Onları dövmeyin

"Efendimiz (SAV) yine bir başka Hadis-i Şerif'te şöyle buyuruyor: 'Yediklerinizden onlara da yedirin. Giydiklerinizden onlara da giydirin. Onları dövmeyin ve onları kötülemeyin' "