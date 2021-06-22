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Gündem Mehmet Kaplan tutuklandı mı?
Gündem

Mehmet Kaplan tutuklandı mı?

Mehmet Kaplan tutuklandı mı? sorusu son günlerde merak ediliyor. Sosyal medyada da gündem olan Türkiye'nin yakından takip ettiği şüpheli ölümü ile dikkat çeken Duygu Delen'in erkek yakın arkadaşı Mehmet Kaplan'ın davaya ilişkin son durumu araştırılıyor. Antep'te, şüpheli şekilde balkondan 'düşerek' hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle yargılanan Mehmet Kaplan'ın tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor. Peki, Mehmet Kaplan hakkında tutuklama kararı var mı? Son durum ne?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 21:20:00 -
Mehmet Kaplan tutuklandı mı?

17 yaşındaki Duygu Delen'in balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanana erkek arkadaşı Mehmet Kaplan için son dakika karar alındı Peki, Mehmet Kaplan tutuklandı mı? İşte Mehmet Kaplan ve Duygu Delen davası ile ilgili merak edilenler...

Mehmet Kaplan tutuklandı mı?

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet Kaplan'ın "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmesine yapılan itiraza ilişkin 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, Mehmet Kaplan'ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Antep'te, şüpheli şekilde balkondan 'düşerek' hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet Kaplan'ın "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmesine yapılan itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Haziran'da görülen davada, tutuklu sanık Mehmet Kaplan, "ev hapsi" ile tahliye edilmesine ilişkin tahliye kararına Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazı, bir üst mahkeme sıfatıyla inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi.

Mahkeme, itirazı yerinde bularak, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

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