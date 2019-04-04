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Mehmet Hilmi Güler kimdir? Ordu Belediye Balkanı Mehmet Hilmi Güler hayatı

31 Mart'ta Türkiye'de 57 milyon seçmen yerel seçimler için sandık başına gitti. Seçmenler seçilen adayları araştırıyorlar. Ordu'da ise yerel seçimlerinde Ordu Belediye Başkanı olarak seçilen isim AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler oldu. Mehmet Hilmi Güler %56.93 oy oranı ile birinci oldu. Peki Mehmet Hilmi Güler kimdir nerelidir kaç yaşındadır. Vatandaşlar Mehmet Hilmi Güler'in hayatına dair detayları merak ediyor. İşte Mehmet Hilmi Güler biyografisi

04 Nisan 2019 Perşembe 23:30
Mehmet Hilmi Güler kimdir? Ordu Belediye Balkanı Mehmet Hilmi Güler hayatı

31 Mart'ta Türkiye'de 57 milyon seçmen yerel seçimler için sandık başına gitti. Seçmenler seçilen adayları araştırıyorlar. Ordu'da ise yerel seçimlerinde Ordu Belediye Başkanı olarak seçilen isim AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler oldu. Mehmet Hilmi Güler %56.93 oy oranı ile birinci oldu. Peki Mehmet Hilmi Güler kimdir nerelidir kaç yaşındadır. Vatandaşlar Mehmet Hilmi Güler'in hayatına dair detayları merak ediyor. İşte Mehmet Hilmi Güler biyografisi

Mehmet Hilmi Güler kimdir?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğdu. Babasının adı Mehmet Bahaettin, annesinin adı İrfan'dır.

Dr. Yüksek Mühendis; ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı.
ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü'nde Asistan ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Türk Uçak Sanayii'nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu.

22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 23:30
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