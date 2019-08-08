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Mehmet Göksu: "Kaliteli bir baklava 60 TL’den ucuz olamaz"

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, bayramda baklava satın alırken sağlıktan olmamak için merdivenaltı ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Kaliteli bir kilo baklavanın içinde en az 100 gram Antep fıstığı olmalı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:19
Mehmet Göksu: "Kaliteli bir baklava 60 TL’den ucuz olamaz"

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, bayramda baklava satın alırken sağlıktan olmamak için merdivenaltı ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Kaliteli bir kilo baklavanın içinde en az 100 gram Antep fıstığı olmalı. 60 TL’nin altında kaliteli baklava olmaz" dedi.



Kurban bayramının gelmesiyle birlikte tatlı sektöründe hareketlilik başladı. Bayramlık hediye ve ikramlık tatlı talebinin her bayram olduğu gibi bu sene de yoğun olduğunu söyleyen Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "En çok tercih edilen tatlılar arasında baklava ve çikolata yine rakipsiz. Kaliteli bir kilo baklavanın içinde en az 100 gram Antep fıstığı olmalı. 60 TL’nin altında kaliteli baklava olmaz. Vatandaş alışveriş yaparken kalitesiz merdiven altı ürünlere dikkat etmeli. 30-40 TL’ye baklava diye satılan ürünler, baklava değildir. Kullanılan malzeme de fıstık ve şeker değildir. Ucuz tatlı uğruna sağlığınızdan olmayın. Ayrıca bayramlık çikolata ve baklavayı buz dolabına koymak yerine serin kuru bir yerde muhafaza etmeniz sağlık ve lezzet açısından daha doğrudur" diye konuştu.



Bayramda tatlı ve çikolatayı buzdolabına koymayın


Baklava ve şerbetli tatlıları uzun süre aynı tazelikte korumak için buzdolabına konulmaması gerektiğini ifade eden Göksu, "Baklava buzdolabına konulduğu zaman çok çabuk şekerlenir ve lezzetini kaybeder. Bunun yerine serin ve kuru bir yerde güneş ışığına maruz bırakmadan 5 güne kadar tazeliğini koruyabilirsiniz. Aynı şekilde bayram çikolatası ve şekerini de buzdolabına koymak yerine serin ve kuru bir ortamda 16-20 derece sıcaklıkta bozulmadan uzun süre koruyabilirsiniz. Çikolatayı buzdolabına koyarsanız ani sıcak değişimlerinden çabuk etkilendiği için görüntüsü bozulup üzerinde beyaz bir tabaka oluşabilir. Çikolata ortamdaki kokulardan çok çabuk etkilendiği için ağır kokulu gıdalarla yan yana kaldığında kokusu ve tadı bozulabilir. Sütlü tatlılar ise açık ortamda daha çabuk bozulacağı için mutlaka buzdolabında saklamalısınız" ifadelerini kullandı.



"30 TL’ye satılan baklava değildir"


Bayramın en çok rağbet gören tatlısı açık ara farkla fıstıklı baklava olduğu bilgisini veren Göksu, "Baklavayı kadayıf ve cevizli baklava takip ediyor. Tüketici baklava satın alırken sağlığından olmamak için ucuz merdivenaltı üretim tatlılardan uzak durmalı. Kaliteli bir baklavanın standardı vardır. Bir tepsi baklavanın içine en az 450 gram Antep fıstığı, 1,5 kilo şeker, 900 gram yufka, 500 gram baklavalık yağ olması gerekir. Kaliteli bir kilo baklavanınüretim maliyeti en az 60 TL. Tüm bu malzemeler kaliteli ve sağlıklı ham maddelerden üretilmelidir. Piyasada her Ramazan ayında 30-40 liraya baklava satanlar oluyor. Standartlara uyan kaliteli bir baklava bu fiyata imal edilemez. Mutlaka hile ya da ucuz malzeme kullanılmıştır. Yetkililer bayramlarda mutlaka denetime çıkarak sağlıksız gıda satanlarla mücadele etmelidir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:19
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