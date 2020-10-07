Mehmet Fırıncı Ağabey için dünyadan mesaj yağdı

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebesi Mehmet Fırıncı Ağabey geçtiğimiz günlerde Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Hakk'ın rahmetine kavuşmasının ardından ise dünyanın birçok yerinden Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yağdı.

Londra’dan Dar-ül Erkam Eğitim Vakfı

Bediüzzaman Said Nursi'nin öğrencisi Mehmed Fırıncı ağabey 3 Ekim 2020’de İstanbul'da vefat etti. 92 yaşındaydı. Bediüzzaman Said Nursi'ye 1950-1960 yılları arasında hizmet etti. Sonra hayatını Kur'an-ı Kerim'in şaheser yorumu olan Risale-i Nur Külliyatının yayılmasına adadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sahabi Ebu Eyyub el-Ansari (RA) kabrinin bulunduğu İstanbul’da Eyüp Sultan Camii'nin kabristanına defnedilmesi için özel izin verdi.

Mehmet Fırıncı ağabey çok özlenecek bir insan. Onu yoğun İslam sevgisiyle, inancımızı tazelendirmesiyle ve güzel anılarla hatırlayacağız. Sağlam inancı olan nazik bir adamdı ve kalbinin saflığından ve neşeli tabiatından etkilenmeyen kimse yoktu.

انّا لله وانّا اليه راجعون

‎اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

Allah Teâlâ onun ruhuna rahmetle muamele etsin ve cennet-i âlâya girmeyi nasip etsin.

4 Ekim 2020, pazar günü Mehmet Fırıncı ağabeyin cenaze namazı, İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazından sonra kılındı ve Eyüp Sultan Camii kabristanına defnedildi.

Arabistan Mekke ve Medine Seyyidler Cemaati

Biz hem Mekke ve Medine Seyyidler Cemaati hem de Arabistan nur talebeleri olarak dua ediyor ve hatimleri indiriyor, taziyelerimizi sunuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin.

Kuzey Irak'tan Kürdistan İttihad-ı İslami Partisi genel Başkanı Selahaddin Bahaaddin

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ahir ömründe hizmetinde bulunmuş, Risale-i Nur'ların muhtaç gönüllere ulaştırılmasında mühim vazifeler deruhte etmiş ve azim bir gayret ile ömrünün son demlerine kadar hizmete koşan, cevval, yüksek hamiyetli ve fedakâr Mehmet Fırıncı Ağabeyimizi Cenab-ı Hak cennet ve cemali ile müşerref etsin ve Resul-u Ekrem Efendimize komşu eylesin.

Kürdistan ittihad-ı İslami partisi olarak tüm nur talebelerine ve halis iman ve Kur’an hizmetkarlarına taziyelerimizi sunuyuruz. Merhum hocamızın ailesine sabırlar diliyoruz. Allah gani gani rahmet etsin.

Katar Üniversitesinden Dr. Ali Ashi

Allah, Mehmet Fırıncı hocamıza gani gani rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Onun gittiği iman ve Kur’an hizmet yolunda bizlerin de gitmesini nasip etsin. Başımız sağ olsun.

Ukrayna’dan taziye mesajları: Ukrayna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Victor Kotsur

Hüzünle taziyelerimizi bildiriyoruz. Mehmet Fırıncı Hocamızın muhterem ailesine keder ve içten başsağlıklarımızı açıklıyoruz. Onun davası yaşayacak! Derin hüzün duygusu ve samimi saygılarımızla

Pereyaslav Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Natalya İgnatenko ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Oksana Kovtun

Sizlerle birlikte derinden üzülüyoruz, bu büyük insan çok kişinin gönlünde güzel bir iz bıraktı. Mehmet Fırıncı sonsuza dek hatıramızda kalacak.

İzmail Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaroslav Kichuk

Büyük Üstad Said Nursi’nin büyük talebesi Mehmet Fırıncı'nın vefatından dolayı en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Hatıramızda, aynı zamanda hem büyük bir alim ve aynı zamanda mütevazı, nazik bir büyük bir insan olarak kalacak.

Ternopil Üniversitesi Dekanı ve Bölüm Başkanı Ella Vladimirovna Bistritskaya

En derin taziyelerimi kabul edin. Biz böylesine efsanevi insanlar gittiklerinde üzülür ve kayıplarının acısını kalbimizde hissederiz. O sonsuza kadar bizim hatıramızda büyük bir insan, alim ve muallim olarak kalacak.

Ferdi taziye mesajı gönderenler

Hindistan’dan Mohammad Anwar Khan Qasmi hocamız Deoband Alimleri adına, Fas’tan Prof. Abdülkerim Akevi ve Prof. Arabi Ebu Selham, Endonezya’dan Dr. Habibi ve Dr.Sujiad Zubeydi, Cezayir’den Prof. Ammar Jidel, Prof. Lahdar Şerit, Mehmet Fırıncı ağabeyin vefatı münasebetiyle taziyelerini sundular ve kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dilediler.