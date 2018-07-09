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Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy mu oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy olduğu iddia edildi. Yeni sistemin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:33
Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy mu oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy olduğu iddia edildi. Yeni sistemin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

MEHMET ERSOY KİMDİR?

Türkiye’nin her zaman en önde gelen seyahat ve turizm kuruluşlarından bir tanesi olan Etstur, yurt içerisinde binlerce otelin satış ve pazarlamasını etkin olarak yapabilmektedir. Türkiye içerisinde 60, yurt dışında ise genel olarak 40 ajansı kapsayan yüzlerce tur paketi üretmeye devam eden marka, çatısı altında birçok markaya da yardımcı olmaya devam etmektedir. Ets turun kurucusu kimdir Mehmet Ersoy tarafından kurulan Etstur geniş kitlelere hizmet gerçekleştiren seyahat acentesi olarak her zaman müşterilerine en iyi hizmeti ulaştırmayı amaçlamaktadır. Ets tur ne zaman kurulu? Ünlü organizasyon şirketi 1991 yılında kurulmuştur. Şirket Türkiye içerisinde pek çok firma ile bağlantılı olarak çalışmaya devam etmektedir.

GEMİ İŞLETEN TEK FİRMA

Şirket, 2012 senesi içerisinde, uzun senelerdir aracılık gerçekleştirdiği cruise turlarına ağırlık vermeye devam etmiş, kendi gemilerini de bu alanda işletmeye başlayarak ülkemizde gemi seyahatinin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Ets tur kimlerin? (Hissedarları) 2012 senesinden bu yana Aegean Paradise ile beraber 2013 ile 2015 sezonlarında Aegean Odyssey gemilerinin aktif olarak işletmecisi durumunda bulunan firma cruise konusunda Türkiye’de gemi işleten tek turizm firması olarak yer almaktadır

 

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:33
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