Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi öğrencilerini bekliyor

5 Ağustos´ta başlayan tercih maratonu 20 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu süreçte Adıyaman Besni Mehmet Erdemoğlu MimarlıkMühendislik Fakültesi de sağladığı imkânlarla öğrencilere geleceğin kapılarını açıyor. Tercihini Besni´den yana kullanan öğrencilere burs, staj ve iş imkânı sunan fakültemiz yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerini bekliyor.

2 Programa 50 öğrenci alınacak

Hayırsever Erdemoğlu Ailesi tarafından yapılarak Adıyaman Besni Eğitimine sunulan Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Mühendislik Fakültesi, öğrencilere sağladığı imkanlarla bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında açıklanan YKS sınavının ardından milyonlarca öğrenci 5 Ağustos itibariyle tercihlerini yapmaya başladı. 20 Ağustos´a kadar devam edecek olan tercih maratonu iki hafta sürecek. 600 öğrenci kapasiteli Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Mühendislik Fakültesinde hali hazırda 103 öğrenci öğrenim görüyor. ÖSYM tercih listesinde Adıyaman Üniversitesine bağlı Besni Mehmet Erdemoğlu Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tekstil Bölümüne ayrılan 20 öğrencilik kontenjan için program kodu: 100290060, İşletme bölümüne alınacak 30 öğrenci kontenjanı için program kodu: 100290058

Burs, staj ve iş imkânı var

ÖSYM´nin tercih takvimi 20 Ağustos´ta sona erecek. Bu iki haftalık süre içinde öğrencilerin Besni´deki Tekstil Mühendisliği ve İşletme bölümlerini tercih etmeleri için Besnili ailelere de büyük görev düşüyor. Başta eğitim olmak üzere Besni´mizin geleceğine ışık tutacak olan Fakültemizin sürekliliği için Besni ve Besni dışında yaşayan hemşerilerimizin çocuklarına tercihleri sırasında fakültemizi ilk sıralarda göz önüne aldırması gerekiyor. Besni eğitimine büyük katkılar sunan Erdemoğlu ailesi bu bölümleri tercih edecek ilk 10 öğrenciye 1000 lira, ikinci 10 öğrenciye 800 Lira, diğer öğrencilere ise 500 lira aylık burs verecek. En önemlisi de Erdemoğlu Holding bünyesindeki şirketlerde staj ve iş imkânı sunuyor.