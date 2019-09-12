Mehmet Erdem Eskişehirliler ile buluşacak

Tepebaşı Belediyesi tarafından 13. kez düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu konserleri, sevilen sanatçı Mehmet Erdem’in performansı ile son bulacak.

Tepebaşı Belediyesi’nin 13’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, bu yıl da Eskişehirlilere müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor. Sempozyumda birçok sevilen sanatçı ve müzik grubu ücretsiz olarak Eskişehirliler ile buluşurken etkinliğin kapanış konserinde yine dev bir isim sahne alacak. Türk müziğinin sevilen ismi Mehmet Erdem, Cassaba Modern’in katkıları ile Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun kapanış konserinde sahneye çıkacak.

14 Eylül Cumartesi günü saat 18.30’da Tepebaşı Belediyesi bahçesinde gerçekleştirilecek olan kapanış töreninin ardından, saat 20.30’da Cassaba Modern açık otopark alanında başlayacak konsere katılım ücretsiz olacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de yaptıkları açıklamada tüm Eskişehirlileri, konser programına katılmaya davet etti.