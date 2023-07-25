Samsun'da para kavgası cinayetle bitti

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Özcan Atmaca (45), borç- alacak nedeniyle tartıştığı H.T. (29) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Özcan Atmaca ile H.T. arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., belinden çıkardığı tabancayla Özcan Atmaca’ya ateş etti. Atmaca kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinde kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özcan Atmaca'nın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

YAKALANDI

Şüpheli H.T. ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)