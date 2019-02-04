Mehmet Demirkol'dan Kagawa yorumu: Avrupa’nın büyük kulüplerine geri dönebilir

Mehmet Demirkol beIN MANŞET'te Beşiktaş'ın Anltayaspor deplasmanında aldığı 6-2'lik galibiyeti yorumladı. Demirkol, siyah beyazlıların yeni transferi Shinji Kagawa için ise, "Çok zoru çok basit yapıyor" dedi.

Demirkol, "Beşiktaş bu sene şampiyon olur olmaz bu kolay durmuyor ama böyle mikro zaferler de taraftarı biraz dinç tutuyor. Kagawa sonuçta bir dünya yıldızı. Yaşı 29, halen oynar. Avrupa’nın büyük kulüplerine geri dönebilir. Oyun zekası yüksek. Alex vari bir görüntüsü var. Kagawa'nın en sevdiğim tarafı oyunu gevelemiyor. Basit oynuyor, çok zoru çok basit yapıyor. Umuyorum geri kalan performansında da buna devam eder" yorumunu yaptı.