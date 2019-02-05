Mehmet Demirkol: Maicon'un gidişi içerideki diğer Brezilyalıların...

beIN MANŞET programında Mehmet Demirkol, Galatasaray'da Maicon'un Al-Nassr'a kiralanmasını değerlendirdi.

Maicon'un performansının gittikçe düştüğünü söyleyen Mehmet Demirkol; "Maicon'un ayrılığında asıl önemli nokta şu. Maicon'un gidişi içerideki diğer Brezilyalıların huzursuzluğunu ortadan kaldırabilir. Maicon'un oynayamaması, özel hayatının sorunlu olması ve bunları vatandaşlarıyla sürekli paylaşması diğer oyuncuları da aşağıya çekebilir. En azından bu avantaj Galatasaray için." ifadelerine yer verdi.