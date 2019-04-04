Mehmet Demir kimdir nereli ve kaç yaşında? Batman belediye başkanı Mehmet Demir

HDP Batman belediye başkan adayı Mehmet Demir, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 66,03 oy oranıyla sandıktan birinci çıkarak Batman belediye başkanı seçildi. Nusaybin Devlet hastanesinde mesleğe başlayan Demir, Diyarbakır’da özel bir hastanede Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı. Mehmet Demir kimdir? Mehmet Demir neleri ve kaç yaşında? Mehmet Demir hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Demir biyografisi…

Mehmet Demir, 1968 Batman’da doğdu. 1994 Dicle Universitesi Tıp Fakültesinden mezunu oldu. İstanbul Universitesinde uzmanlık eğitimini aldı. Nusaybin Devlet hastanesinde mesleğe başlayan Demir, Diyarbakır’da özel bir hastanede Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı. Demir, bir dönem Batman Tabip Odası Başkanlığı görevini de yürüttü.