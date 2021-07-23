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Gündem Mehmet Ceyhan'dan soru soran kadın takipçisine hakaret! "Ne mal olduğunu belli ediyorlar"
Gündem

Mehmet Ceyhan'dan soru soran kadın takipçisine hakaret! "Ne mal olduğunu belli ediyorlar"

Habertürk'ün daimi konuğu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, soru soran kadın takipçisine hakaretle cevap verdi. Ceyhan'a vatandaşlardan tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 19:02:00 - 2021-07-23 19:23:18
Mehmet Ceyhan'dan soru soran kadın takipçisine hakaret! "Ne mal olduğunu belli ediyorlar"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir kadın takipçisinin “Amerika’da ünlü bir haber sunucusu 2 doz mRNA aşısı olmuş. Maskesini devamlı takmış ama ne yazık ki delta varyantına yakalanmış ve çok ağır geçiriyormuş. Şimdi demek oluyor ki mRNA aşıları delta varyantına karşı etkisiz bunun açıklamasını yapabilir misiniz?” sorusuna hakaretle cevap verdi.

Kadın takipçisine "Ne mal olduklarını belli ediyorlar" diye hakaretle cevap veren Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen yanlış bir yargı. Yüzde 98 koruyucu ne demek. Aşısız 100 kişi hastalığa yakalanırken, aşılı sadece 2 kişi hastalanıyor. O spikerin hastalanmamasının yolu toplumun en az yüzde 80’inin aşılanmış olması. Konuyu bilmeden fikirler ileri sürerseniz böyle yanlış sonuçlara varırsınız.

İlle de yorum yapmak zorunda değilsiniz. Bunlar uyanık ya, böyle kibarmış gibi başlayıp, sonra ne mal olduklarını belli ediyorlar. Siz kim, aşı konusunda fikir ileri sürmek kim. Benim sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde."

Vatandaşlardan tepki yağdı

Ceyhan'ın çirkin sözlerine vatandaşlardan tepki geldi. Vatandaşlar Ceyhan'ın paylaşımının altında eleştirilerini dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

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